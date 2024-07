Wimbledon, precedenti sfavorevoli per Musetti contro Fritz. Ma c’è stata una inversione di tendenza…

Sarà a sorpresa lo statunitense Taylor Fritz, e non il tedesco Alexander Zverev, l’avversario, nei quarti di finale di Wimbledon 2024, nel torneo di singolare maschile, dell’azzurro Lorenzo Musetti: la sfida è in programma mercoledì 10 luglio.

Sarà il quarto confronto tra i due: il bilancio è favorevole allo statunitense, in vantaggio per 2-1, anche se il più recente dei confronti è stato vinto proprio dall’italiano, capace di imporsi, in questa stagione, nei trentaduesimi del Masters 1000 di Montecarlo con lo score di 6-4 6-4.

Lo statunitense, invece, ha vinto i due incontri del 2022, quando si impose dapprima nel primo turno di Wimbledon per 6-4 6-4 6-3, e poi nelle Davis Cup Finals, quando, nella sfida dei quarti di finale, conquistò il punto vincendo per 7-6 (8) 6-3.