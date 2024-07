Wimbledon, Lorenzo Musetti: “Stiamo vivendo il miglior momento del tennis italiano. Possiamo rivincere la Davis”

Lorenzo Musetti ha staccato il biglietto per il terzo turno di Wimbledon dopo aver superato in un combattutissimo derby azzurro Luciano Darderi. Il toscano si è imposto in rimonta al quinto set ed ora sogna di raggiungere per la prima volta in carriera gli ottavi nello Slam londinese, visto che ha una grandissima occasione contro il sorprendente argentino Francisco Comesana.

In conferenza stampa alla fine dell’incontro Musetti analizza la partita e il momento dove si è trovato maggiormente in difficoltà: “Quando ho perso il terzo set al termine di un tie-break molto lottato, dove, a parte il doppio fallo nel finale, entrambi abbiamo servito molto bene, ottenendo degli ace anche nei punti più importanti. Anche l’aver concesso in quel modo il secondo set, dove ho avuto cinque palle break nel game per andare sul 2-0. Alla fine sono contento di averla scampata”.

Sull’ottimo momento, con i tanti risultati positivi nelle ultime settimane: “Sicuramente è un periodo molto positivo. Le prime due settimane mi hanno aiutato molto, come anche in occasione della prima partita. Ho avuto la forza di reagire, di combattere, di volerla vincere, di crederci sempre”.

Sul suo prossimo avversario, l’argentino Comesana: “Non lo conosco. Ho visto solo qualche scambio con Rublev e gli ho visto vincere quel match. Ho solo guardato i due punti finali del tie-break. Preparerò la partita, ma dovrò essere bravo ad adattarmi a quello che succederà all’interno del match stesso. Neanche lui mi conosce, visto che comunque non ci siamo neanche mai allenati insieme. Sarà una partita aperta e lui sicuramente è in una grande forma. Sarà una bella sfida per giocarmi la possibilità di arrivare alla seconda settimana”.

Il tennis italiano sta facendo grandissime cose a Wimbledon, con il secondo derby consecutivo che ha mostrato un altissimo livello: “Sia il nostro match che quello di ieri sono state due battaglie fino all’ultimo punto. Questo è proprio il messaggio che noi vogliamo trasmettere. Il tennis come lo sport in generale porta a sacrifici, ma nello stesso tempo è anche gratificante. Siamo stati bravissimi a raggiungere tutti questo livello. Ogni volta che vado in campo sono contento di andare. Ci sono momenti di alti e bassi, ma sicuramente noi stiamo vivendo forse il miglior momento del tennis italiano. Sono bellissimi ricordi e che adesso sembrano essere scontati, ma che magari tra qualche anno risulterà ancora più storico”.

Musetti non si nasconde in ottica Coppa Davis: “Negli ultimi anni siamo sempre stati favoriti e questo ci ha portato inizialmente a non esprimere il nostro miglior talento. Lo sport è fatto di episodi a volte negativi e a volte positivi, come accaduto lo scorso anno, quando già a Bologna potevamo essere eliminati. Ci sono veramente tantissimi giocatori di altissimo livello e sicuramente abbiamo le carte per rivincerla nuovamente”.

In chiusura il toscano parla anche della super sfida tra Sinner e Berrettini: “Io l’avevo già detto che Matteo poteva mettere in crisi Jannik. Poi il giocare con la pressione dell’essere numero uno, su un campo così importante e contro un tale avversario può aver creato delle difficoltà a Sinner. La cosa che si è notata sicuramente è che Jannik ha vinto i tre tie-break, anche in maniera netta, e per questo ha meritato di vincere. Matteo ha espresso un ottimo livello ha fatto anche le scelte giuste, ma Jannik ha trovato le soluzioni nei momenti decisivi”.

Dichiarazioni da Vanni Gibertini