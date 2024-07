Wimbledon, Jasmine Paolini e la bestia nera Emma Navarro: nessuna vittoria nei precedenti

Jasmine Paolini è tra le migliori otto del torneo di Wimbledon. La tennista azzurra ora può coltivare concretamente il sogno di raggiungere le semifinali, la seconda Slam in carriera dopo quella ottenuta al Roland Garros. Avanti a lei però si staglierà la figura aggressiva di Emma Navarro, capace di fare fuori la favorita Coco Gauff.

La tennista di Bagni di Lucca però non ha un bel record contro la figlia del proprietario del torneo di Cincinnati. Tre partite e tre sconfitte per l’azzurra, che ha spesso sofferto la velocità del tennis della statunitense, capace di far viaggiare il proprio braccio a ottime velocità. E grazie a queste grandi qualità, sta scalando piano piano le classifiche mondiali, diventando certa di un ingresso in top 15 la prossima settimana.

Tre partite giocate nello spazio di sei mesi. Nel settembre 2023, Navarro, proveniente dalle qualificazioni, sorprese Jasmine nel primo turno con un netto 7-5 6-0, per ripetersi mesi dopo a Doha (6-3 7-5). La partita più combattuta è stata l’ultima a Miami, in cui l’azzurra è riuscita a vincere per la prima volta un set nel confronto tra le due.

PAOLINI-NAVARRO, I PRECEDENTI

2023 San Diego (primo turno): E. Navarro b. J. Paolini 7-5 6-0

2024 Doha (primo turno): E. Navarro b. J. Paolini 6-3 7-5

2024 Miami (terzo turno): E. Navarro b. J. Paolini 6-2 3-6 6-0

Navarro in vantaggio 3-0

