Wimbledon, i bookmakers non credono in Jasmine Paolini: Krejcikova favorita a dispetto del ranking

Domani Jasmine Paolini vivrà un altro appuntamento con la storia del tennis italiano. Dopo la finale del Roland Garros, la toscana scenderà in campo anche in quella di Wimbledon, prima azzurra di sempre, e lo farà contro la ceca Barbora Krejcikova, che si è ritrovata sull’erba londinese dopo che un infortunio l’aveva allontanata dai vertici delle classifiche mondiali.

La ceca, che due anni fa è stata al numero due del mondo, occupa ora la trentaduesima posizione del ranking. Anche per lei è la seconda finale Slam della carriera, dopo quella vinta al Roland Garros tre anni fa. Quest’anno Krejcikova ha fatto tanta fatica e davvero pochi risultati di rilievo, a differenza di Paolini che invece sta vivendo la stagione della consacrazione con il primo titolo 1000 della carriera e gli straordinari risultati negli Slam, oltre a diventare la numero cinque del mondo.

Nonostante la differenza nel ranking e i risultati in questa stagione, i bookmaker vedono Krejcikova favorita rispetto all’azzurra. Probabilmente per la ceca pesa il successo ottenuto in semifinale contro la kazaka Elena Rybakina, forse la principale favorita da inizio torneo. Un successo di Krejcikova viene quotato tra l’1.67 e l’1.75 dai principali portali di scommesse, mettendo la ceca decisamente avanti nei pronostici.

Infatti un successo di Paolini è quotato tra i 2.10 e i 2.27. Una quota più alta per Jasmine, che comunque sul campo sicuramente non parte battuta e che in queste due settimane ha dimostrato di avere le qualità e i colpi per scrivere un altro capito della storia del tennis italiano, forse il più importante, perchè mai nessuno ci è ancora riuscito: vincere Wimbledon.