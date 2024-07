Wimbledon, De Minaur si ritira per un infortunio all’anca. Djokovic promosso in semifinale

Dopo Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev, Novak Djokovic diventa il terzo semifinalista del tabellone di singolare maschile a Wimbledon 2o24. Il fuoriclasse serbo in realtà non è neanche dovuto scendere in campo quest’oggi sul Centre Court per il suo quarto di finale, usufruendo del ritiro del suo avversario di giornata Alex De Minaur.

L’australiano, n.9 del seeding, ha dato forfait nella mattinata inglese rinunciando dunque alla partita inizialmente programmata come secondo match sul centrale dopo Rybakina-Svitolina (che comincerà alle 14.30 italiane). De Minaur, mai capace in passato di raggiungere i quarti nel Major londinese, paga a caro prezzo un infortunio rimediato proprio sul match point che gli ha regalato la vittoria agli ottavi su Arthur Fils.

A conti fatti si è rivelato un problema all’anca più grave del previsto per il 25enne nativo di Sydney, costretto ad abbandonare il torneo a poche ore dal quarto di finale con Djokovic. A questo punto il numero 2 al mondo, reduce dall’operazione al menisco dopo il Roland Garros, si ritrova automaticamente in semifinale contro il vincente della sfida tra Lorenzo Musetti e Taylor Fritz. Di seguito il video del match point in cui De Minaur si è fatto male.

A de Minaur masterclass The Australian reaches the last eight at #Wimbledon for the first time, defeating Arthur Fils 6-2, 6-4, 4-6, 6-3 with a dazzling display of grass court tennis pic.twitter.com/1ElcXEXFCK — Wimbledon (@Wimbledon) July 8, 2024

