Wimbledon, Daniil Medvedev rischia la squalifica nel primo set: cosa è successo nella semifinale contro Alcaraz

Situazione decisamente particolare quella che si è venuta a creare nel corso del primo set della prima semifinale del singolare maschile di Wimbledon tra Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev. Primo parziale in equilibrio e molto lottato con lo spagnolo che cerca maggiori variazioni sul tema, mentre il russo spicca per solidità.

Ebbene, Medvedev si è trovato in due circostanze avanti di un break e nel nono game è andato a servire per far suo il primo set. Bravissimo, però, Alcaraz a trovare risposte molto profonde e ad andare a sollecitare il moscovita con alcune palle corte, per destabilizzarlo.

In una di queste, il n.5 del mondo ha cercato il recupero disperato, ma c’è stato il doppio rimbalzo valso il contro-break a Carlitos (4-5). Medvedev, non convinto dalla chiamata del giudice di sedia, ha rivolto parole poco “carine” a chi ha espresso tal giudizio e ha rischiato una clamorosa squalifica.

Medvedev got a warning for unsportsmanlike behaviour for something he said to the umpire after she called a ‘not up’. She also discussed it with the tournament supervisor pic.twitter.com/UsY9RDVWVN

