Wimbledon, Aryna Sabalenka si ritira dai Championships: la decisione della n.3 del mondo

Niente da fare per Aryna Sabalenka. La n.3 del mondo avrebbe dovuto fare il proprio esordio quest’oggi a Wimbledon, affrontando la statunitense Emina Bektas (n.106 del ranking) nel secondo incontro sul campo-1. Un match che non avrà luogo. Al posto della 26enne bielorussa, è stata ripescata come lucky loser la russa Erika Andreeva (n.101 WTA).

Una presenza della n.3 del mondo che già ieri era accompagnata dai punti interrogativi. Sabalenka, infatti, ha rivelato di soffrire di un problema alla spalla “molto raro nel nostro sport“. Una criticità che l’ha costretta a ritirarsi a Berlino, nel match contro Anna Kalinskaya ai quarti di finale.

Problematiche fisiche legate anche alla sua assenza nei prossimi Giochi Olimpici di Parigi: “Ho scelto di mettere davanti la mia salute – le sue parole, dopo la denuncia di un calendario troppo fitto – Ma in futuro spero di poter partecipare alle Olimpiadi“.

“Ho il cuore spezzato perché devo comunicare che non sarò in grado di giocare i Championships quest’anno. Ho cercato di fare tutto il possibile, ma sfortunatamente la mia spalla non mi ha dato supporto in questo. Ho spinto me stessa al limite in allenamento per ottenere il mio meglio, ma parlandone con il mio team abbiamo deciso che giocare sarebbe stata una cosa peggiore. Questo torneo significa così tanto per me e prometto che ritornerò più forte che mai l’anno prossimo“, il messaggio sui social della n.3 WTA.