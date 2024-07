Wimbledon, Alex de Minaur per la prima volta ai quarti. Sconfitto il francese Fils

Alex de Minaur conquista per la prima volta in carriera l’accesso ai quarti di finale a Wimbledon. L’australiano ha superato negli ottavi il francese Arthur Fils in quattro set con il punteggio di 6-2 6-4 4-6 6-3 dopo quasi tre ore di gioco. Una bella vittoria per il numero nove del mondo, che si conferma ai quarti dopo quelli raggiunti al Roland Garros. Adesso l’australiano attende il vincente del match tra Novak Djokovic ed Holger Rune.

Una partita ricca di errori non forzati, visto che sono ben 41 quelli dell’australiano e addirittura 66 quelli del francese. Fils ha commesso poi anche sette doppi falli, ottenendo pochissimo con la seconda di servizio (43% di punti vinti). Sono ben sedici le palle break concesse dal francese e tredici quelle di de Minaur.

Inizio di partita fenomenale di de Minaur, mentre Fils risente probabilmente della pressione e dell’importanza del match. Il francese, infatti, perde subito a zero il servizio e poi nel terzo game subisce un ulteriore break da parte dell’australiano, che scappa agevolmente sul 3-0. De Minaur non lascia spazio a repliche e va a chiudere agevolmente la prima frazione sul 6-2.

Fils reagisce prontamente alla sconfitta del primo set e comincia benissimo il secondo, trovando il break in apertura e scappando sul 3-0. Il francese, però, non riesce a mantenere il vantaggio e subisce il controbreak da parte di de Minaur nel quinto game. L’australiano non si ferma e nel settimo game alla seconda occasione toglie il servizio ancora al transalpino. Il numero nove del mondo si prende il secondo set per 6-4.

Il break in avvio di terzo set sembra mettere in discesa la partita per de Minaur. Fils rischia di capitolare definitivamente nel quinto gioco, ma annulla la palla break. Il francese ottiene poi il controbreak nell’ottavo gioco e poi si procura un set point nel decimo gioco. Fils sfrutta subito l’occasione e conquista il terzo set per 6-4.

Nonostante il set vinto, Fils parte malissimo nella quarta frazione e perde subito il servizio in apertura. Il transalpino, però, ha l’occasione di pareggiare, ma de Minaur annulla prima due palle del controbreak nel secondo game e poi addirittura tre nel quarto. Dal quinto al nono game ci sono addirittura cinque break consecutivi, che permettono così all’australiano di chiudere sul 6-3 e di qualificarsi per i quarti di finale.