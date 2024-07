Wimbledon 2024, risultati 3 luglio tabellone donne: Andreescu sfiderà Paolini, ok Gauff

Si completa il primo turno ed inizia il secondo nel tabellone di singolare femminile di Wimbledon 2024: nella terza giornata, nonostante la pioggia abbia ritardato l’inizio e poi nuovamente interrotto lo svolgimento degli incontri, sono andati in scena 19 dei 23 match programmati.

Sono stati cancellati e rinviati a domani quattro incontri, ma oggi ha potuto giocare, grazie alla copertura del Campo 1 l’unica azzurra ancora in corsa, Jasmine Paolini, numero 7 del seeding, che ha battuto la belga Greet Minnen col punteggio di 7-6 6-2 ed ora affronterà la canadese Bianca Andreescu, vittoriosa sulla ceca Linda Noskova, la quale aveva eliminato Sara Errani all’esordio, con lo score di 6-3 7-6.

Approdano al secondo turno e torneranno in campo domani le statunitensi Danielle Collins e Katie Volynets, la colombiana Camila Osorio, la brasiliana Beatriz Haddad Maia, la ceca Barbora Krejcikova, la teutonica Jule Niemeier e l’ucraina Elina Svitolina.

Staccano il pass per il terzo turno, invece, tra le altre, la beniamina di casa Emma Raducanu, che liquida la belga Elise Mertens per 6-1 6-2 e sfiderà l’ellenica Maria Sakkari, vittoriosa sulla neerlandese Arantxa Rus per 7-5 6-3, e le statunitensi Emma Navarro, che elimina la nipponica Naomi Osaka con un netto 6-4 6-1, e Coco Gauff, la quale regola la romena Anca Alexia Todoni per 6-2 6-1.

WIMBLEDON 2024 – RISULTATI FEMMINILI 3 LUGLIO

Primo turno

Danielle Collins batte Clara Tauson 6-3 7-6 (riprendeva da 6-3 4-4)

Camila Osorio batte Lauren Davis 6-3 6-1

Beatriz Haddad Maia batte Magdalena Frech 7-5 6-3

Barbora Krejcikova batte Veronika Kudermetova 7-6 6-7 7-5

Katie Volynets batte María Lourdes Carlé 6-2 7-5

Jule Niemeier batte Viktorija Golubic 6-2 6-1

Elina Svitolina batte Magda Linette 7-5 6-7 6-3

Secondo turno

Lulu Sun batte Yuliia Starodubtseva 4-6 6-3 6-2

Lin Zhu batte Anastasia Pavlyuchenkova 6-4 6-3

Emma Raducanu batte Elise Mertens 6-1 6-2

Maria Sakkari batte Arantxa Rus 7-5 6-3

Daria Kasatkina contro Yuriko Lily Miyazaki rinviata a domani

Paula Badosa contro Brenda Fruhvirtova rinviata a domani

Dayana Yastremska batte Varvara Gracheva 3-6 6-4 7-6

Donna Vekic batte Erika Andreeva 6-2 6-3

Jasmine Paolini batte Greet Minnen 7-6 6-2

Bianca Andreescu batte Linda Noskova 6-3 7-6

Marta Kostyuk contro Daria Saville rinviata a domani

Yafan Wang contro Madison Keys rinviata a domani

Diana Shnaider batte Sloane Stephens 6-1 6-1

Emma Navarro batte Naomi Osaka 6-4 6-1

Sonay Kartal batte Clara Burel 6-3 5-7 6-3

Coco Gauff batte Anca Alexia Todoni 6-2 6-1