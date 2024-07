Wimbledon, Jasmine Paolini gestisce l’insidia Minnen e approda al terzo turno

Jasmine Paolini al terzo turno di Wimbledon! La giocatrice toscana fa valere la sua testa di serie e, dopo un debutto non semplice contro Sara Sorribes Tormo, gestisce al meglio anche l’ostacolo Greet Minnen, battendola con il punteggio di 7-6(5) 6-2 in un’ora e mezza di gioco e affronterà ora Bianca Andreescu.

Il primo set non è semplice per la giocatrice toscana che va sotto due volte di un break, prima 1-0 e poi 2-1, confermando quelle che erano state le discontinuità del primo turno contro Sorribes Tormo. L’azzurra è però brava a reagire in entrambi i casi con risposte incisive che mettono subito pressione nello scambio alla giocatrice belga. La spallata decisiva Paolini sembra darla sul 4-3, quando gioca un altro gran turno in risposta e va avanti 5-3, ma commette un doppio fallo e due errori di dritto e si fa recuperare subito fino al 5-5. Si arriva al tiebreak e, fra tanti alti e bassi, Jasmine riesce a farlo suo per 7 punti a 5: decisivo un grave errore di Minnen sul 4-4 e un meraviglioso dritto lungolinea di Paolini subito dopo.

La tranquillità del primo set vinto dà maggiore consapevolezza a Paolini che si scioglie e comincia a giocare decisamente meglio nel secondo set: una palla corta, una bordata di dritto e una risposta sulla riga di dritto regalano il primo break. Break che velocemente diventano due e la giocatrice di Bagni di Lucca vola sul 4-0 con un parziale di 12 punti a 1. Successivamente arriva un piccolo passaggio a vuoto che riporta Minnen sul 2-4, ma Paolini è brava a riprendere il filo del discorso, a tornare sul pezzo e a chiudere sul 6-2.

La solita partita aggressiva giocata da Paolini: 29 vincenti e 19 errori, a fronte dei 21 vincenti e 17 errori da parte della sua avversaria. L’azzurra ha sfruttato anche gran parte delle sue chance in risposta: 6 su 12.