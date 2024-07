Wimbledon 2024 oggi in tv: orari, calendario 8 luglio, streaming, italiani in campo

Oggi, lunedì 8 luglio, assisteremo agli ultimi ottavi di finale del torneo di Wimbledon. La parte bassa del tabellone maschile e quella alta del tabellone femminile avranno i nomi mancanti. In casa Italia fari puntati su Lorenzo Musetti che spera di continuare nel proprio percorso a Londra. Non sarà semplice per il toscano visto il nome dell’avversario.

Il carrarino se la vedrà contro il francese Giovanni Mpetshi Perricard, giocatore ripescato nel main draw e in possesso di un servizio micidiale. Il suo incedere, da questo punto di vista, è stato impressionante e a Lorenzo servirà una super prestazione per trovare il modo di batterlo. Sarà un bell’esame di maturità per l’allievo di Simone Tartarini.

Fari puntati anche sui ritorni in campo di Novak Djokovic e di Alexander Zverev. Il n.2 del mondo giocherà contro il danese Holger Rune e l’attesa per questo confronto non manca. Nole, reduce dall’operazione al ginocchio destro, è stato in grado di mettere da parte dubbi e perplessità e ora dovrà dimostrare il suo tennis al cospetto di un avversario qualificato. Il tedesco avrà nello statunitense Taylor Fritz un esame da superare.

La diretta tv dell’ottava giornata di Wimbledon 2024 sarà affidata a Sky Sport Uno (201); Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Wimbledon 1-6 (dal canale 252 al 257), Sky Sport 4K (213), mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go e NOW, infine per quanto riguarda la diretta live testuale di Musetti-Mpetshi Perricard, questa sarà garantita da OA Sport.

CALENDARIO WIMBLEDON 2024 OGGI

Lunedì 8 luglio

Centre Court – Ore 14.30 italiane

E. Rybakina KAZ vs A. Kalinskaya IOA

T. Fritz USA vs A. Zverev GER

H. Rune DEN vs N. Djokovic SRB

No.1 Court – Ore 14.00 italiane

A. Fils FRA vs A. de Minaur AUS

Y. Putintseva KAZ vs J. Ostapenko LAT

D. Collins USA vs B. Krejcikova CZE

No.2 Court – Ore 12.00 italiane

L. Musetti ITA vs G. Mpetshi Perricard FRA

E. Svitolina UKR vs X. Wang CHN

M. Ebden AUS / E. Perez AUS vs A. Molteni ARG / A. Muhammad USA

No.3 Court – Ore 12.00 italiane

M. Granollers ESP / H. Zeballos ARG vs S. Baez ARG / D. Brown JAM

C. Gauff USA / J. Pegula USA vs S. Errani ITA / J. Paolini ITA

I. Almazan Valiente ESP / G. De Almeida BRA vs B. Gusic – Wan GBR / H. Jefferson GBR

J. Withrow USA / A. Sutjiadi INA vs A. Vavassori ITA / S. Errani ITA

Court 12 – Ore 12.00 italiane

S. Gonzalez MEX / G. Olmos MEX vs L. Johnson GBR / F. Christie GBR

C. Eubanks USA / E. King USA vs N. Skupski GBR / M. Venus NZL

G. Paskauskas GBR vs L. Samson CZE

J. Salisbury GBR / H. Watson GBR vs S. Gille BEL / N. Kichenok UKR

Court 18 – Ore 12.00 italiane

H. Heliovaara FIN / H. Patten GBR vs R. Matos BRA / M. Melo BRA

N. Barrientos COL / M. Kato JPN vs J. Murray GBR / T. Townsend USA

J. Cash GBR / M. Lumsden GBR vs H. Patten GBR / O. Nicholls GBR

N. Skupski GBR / D. Krawczyk USA vs R. Matos BRA / L. Stefani BRA

PROGRAMMA WIMBLEDON 2024 OGGI: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201); Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Wimbledon 1-6 (dal canale 252 al 257), Sky Sport 4K (213).

Diretta streaming: SkyGo, NOW

Diretta testuale: OA Sport (Musetti vs Mpetshi Perricard)