Wimbledon 2024 oggi in tv: orari, calendario 4 luglio, streaming, italiani in campo

Siamo pronti per vivere un’altra giornata di Wimbledon: dopo essere rimasti inebriati dall’incredibile derby tra Jannik Sinner e Matteo Berrettini, è l’ora di vivere un altro derby, quello tra Luciano Darderi e Lorenzo Musetti. I due si affrontano per la seconda volta in poco più di un mese: nel Challenger di Torino, su una terra battuta lentissima, a vincere fu il carrarino in due set tiratissimi. In campo andrà anche Flavio Cobolli che sfiderà uno dei giocatori del momento, ossia il cileno Alejandro Tabilo, fresco di titolo a Maiorca. Il romano però sa già come batterlo, come dimostrato a Madrid sulla terra battuta in altura. Attesa anche per il doppio Errani/Paolini che debutterà contro una coppia insidiosa come Dart/Lumsden: le britanniche possono far bene sull’erba. Sul Centrale ci sarà la parata di stelle: Novak Djokovic affronterà il giovane inglese Jacob Fearnley, mentre Iga Swiatek non avrà un turno banale contro Petra Martic. Sempre sul Centre Court ci sarà Andy Murray in coppia con il fratello Jamie all’ultima volta a Wimbledon: gli scozzesi troveranno la coppia australiana formata da Rinky Hijikata e John Peers. Campo 1 che parla quasi tutto britannico con i derby fra Katie Boulter e Harriet Dart e fra Jack Draper e Cameron Norrie. Chiuderà Alexander Zverev con Marcos Giron. La diretta tv della quarta giornata di Wimbledon 2024 sarà affidata a Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis dalle 12.00 alle 14.00, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport 4K dalle 14.30 alle 22.00, Sky Sport Arena, Sky Sport Wimbledon 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dalle 12.00 alle 22.00, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go e NOW dalle 12.00 alle 22.00, infine per quanto riguarda la diretta live testuale dei match in singolare degli italiani, questa sarà garantita da OA Sport. L’ORDINE GIOCO COMPLETO DEL DAY 4 DI WIMBLEDON CAMPO CENTRALE Dalle 14.30 Fearnley – Djokovic [2] Swiatek [1] – Martic Hijikata/Peers – Murray/Murray CAMPO 1 Dalle 14.00 Boulter [32] – Dart Draper [28] – Norrie Giron – Zverev [4] CAMPO 2 Dalle 12.00 Hurkacz [7] – Fils Non prima delle 13.00 Monfils – Wawrinka (da riprendere dal 7-6(5) 6-4 5-5) Jabeur [10] – Montgomery Rybakina [4] – Siegemund CAMPO 3 Dalle 12.00 Munar – De Minaur [9] Wang – Pegula [5] Collins [11] – Galfi Ruusuvuori – Tsitsipas [11] CAMPO 12 Dalle 12.00 Wang – Keys [12] Dimitrov [10] – Shang Fritz [13] – Rinderknech Wozniacki – Fernandez [30] CAMPO 18 Dalle 12.00 Kasatkina [14] – Miyazaki Harris – Shelton [14] Rune [15] – Seyboth Wild Avanesyan – Samsonova [15] CAMPO 4 Dalle 12.00 Bucsa – Bouzas Maneiro Darderi – Musetti [25] Shnaider/Vesnina – Putintseva/Tauson Dart/Lumsden – Errani/Paolini [5] CAMPO 5 Dalle 12.00 Frech/Kawa – Dalinina/Xu Demoliner/Medvedev – Escobar/Nedovyesov Navarro/Parry – Bronzetti /Gracheva Erler/Miedler – Skupski/Venus [9] Blinkova/Sherif – Hozumi/Uchijima CAMPO 6 Dalle 12.00 Cornea/Marozsan – Mies/Smith Balaji/Johnson – Arevalo/Pavic [4] Olmos/Panova [13] – Kostyuk/Ruse Gamarra Martins/Haddad Maia – Kromacheva/Rakhimova Gonzalez/Roger-Vasselin [6] – Evans/Searle CAMPO 7 Dalle 12.00 Mihalikova/Nicholls – Schuurs/Stefani [6] Dolehide/Krawczyk [7] – Aoyama/Krunic Wang/Zhu – Appleton/Miyazaki Bucsa/Hibino – Maria/Rus Baptiste/Parks – Ninomiya/Wu CAMPO 8 Dalle 12.00 Krejcikova [31] – Volynets Machac – Safiullin Kokkinakis – Pouille Minnen/Watson – Kenin/Mattek-Sands [14] CAMPO 9 Dalle 12.00 Grey/Moore – Melichar-Martinez/Perez [3] Bublik/Shevchenko – Bhambri/Olivetti Martin/Middelkoop – Griekspoor/Stevens Granollers/Zeballos [1] – Fils/Humbert Linette/Stearns – Bogdan/Cristian CAMPO 10 Dalle 12.00 Muhammad/Sutjiadi [15] – Begu/ Trevisan Clarke/Willis – Purcell/Thompson [15] Siniakova/Townsend [4] – Masarova/Noskova Bains/Rajecki – Babos/Kichenok Kolodziejova/Siskova – Davis/Zimmermann CAMPO 11 Dalle 12.00 Ram/Salisbury [3] – Blumberg/Ruud Etcheverry [30] – Popyrin Doumbia/Reboul – Crawford/Edmund Piter/Tomova – Burel/Osorio Eubanks/King – Broady/Harris CAMPO 14 Dalle 12.00 Kostyuk [18] – Saville Cobolli – Tabilo [24] Mpetshi Perricard – Nishioka Hsieh/Mertens [1] – Barnett/Christie CAMPO 15 Dalle 12.00 Putintseva – Siniakova [27] Osorio – Haddad Maia [20] Kalinskaya [17] – Bouzkova Halys – Khachanov [21] Machac/Zhang – Behar/Pavlasek CAMPO 16 Dalle 12.00 Comesana – Walton Snigur – Ostapenko [13] Garcia [23] – Pera Kichenok/Ostapenko [9] – Saville/Yuan Coria/Navone – Koolhof/Mektic [7] CAMPO 17 Dalle 12.00 Badosa – Fruhvirtova Shapovalov – Altmaier Niemeier – Svitolina [21] Gauff/Pegula [11] – Kalinina/Yastremska PROGRAMMA WIMBLEDON 2024 OGGI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING Diretta tv: Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis dalle 12.00 alle 14.00, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport 4K dalle 14.30 alle 22.00, Sky Sport Arena, Sky Sport Wimbledon 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dalle 12.00 alle 22.00. Diretta streaming: Sky Go e NOW dalle 12.00 alle 22.00. Diretta Live testuale: per i match in singolare degli italiani OA Sport.