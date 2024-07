Wimbledon 2024 oggi in tv: orari, calendario 11 luglio, streaming, italiani in campo

Undicesima giornata di Wimbledon che sta per cominciare e spazio alle semifinali del singolare del tabellone femminile. Italia inaspettatamente protagonista con Jasmine Paolini. La toscana ha sorpreso ancora una volta tutti e, dopo aver incantato a Parigi, sta proseguendo a Londra, lì dove non aveva mai vinto alcuna partita prima di questo magico 2024.

La giocatrice italiana affronterà la croata Donna Vekic e aprirà il programma sul Centrale. Sarà necessario per Jasmine replicare la splendida prestazione vista contro la statunitense Emma Navarro. Vekic sta giocando molto bene e può essere insidiosa, nella consapevolezza di avere una grande occasione. Tuttavia, questo sentimento è comune con Paolini.

Nell’altra semifinale la kazaka Elena Rybakina se la vedrà contro la ceca Barbora Krejcikova ed è la chiara favorita per conquistare il successo, anche se quest’ultima sta esprimendo un tennis simile a quello che le aveva permesso nel 2021 di conquistare il successo nel Roland Garros. Vedremo cosa succederà.

La diretta televisiva dell‘undicesima giornata di Wimbledon 2024 sarà affidata ai canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport 4K (213), Sky Sport Wimbledon 1-6 (dal 252 al 257), mentre la diretta streaming sarà fruibile su SkyGo e NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match di Jasmine Paolini contro Donna Vekic.

CALENDARIO WIMBLEDON 2024 OGGI

Giovedì 11 luglio

Centre Court – Ore 14:30 italiane

D. Vekic CRO vs J. Paolini ITA

B. Krejcikova CZE vs E. Rybakina KAZ

No.1 Court – Ore 14:00

M. Granollers ESP / H. Zeballos ARG vs M. Purcell AUS / J. Thompson AUS

H. Heliovaara FIN / H. Patten GBR vs N. Skupski GBR / M. Venus NZL

S. Gonzalez MEX / G. Olmos MEX vs M. Willis GBR / A. Barnett GBR

A. Hewett GBR / G. Reid GBR vs M. De la Puente ESP / J. Gerard BEL

No.2 Court – Ore 13:00

B. Bryan USA / M. Bryan USA vs M. Baghdatis CYP / X. Malisse BEL

M. Gonzalez ARG / U. Eikeri NOR vs N. Lammons USA / E. Shibahara JPN

J. Zielinski POL / S. Hsieh TPE vs J. Murray GBR / T. Townsend USA

R. Vinci ITA / J. Zheng CHN vs A. Barty AUS / C. Dellacqua AUS

No.3 Court – Ore 13:00

A. Petkovic GER / M. Rybarikova SVK vs J. Konta GBR / C. Vandeweghe USA

S. Houdet FRA vs A. Hewett GBR

A. Kaplan TUR / D. Wagner USA vs A. Lapthorne GBR / G. Sasson ISR

M. Moreno ARG / M. Ohtani JPN vs D. De Groot NED / J. Griffioen NED

M. Woodforde AUS / D. Cibulkova SVK vs M. Bahrami IRI / A. Molik AUS

Court 12 – Ore 13:00

T. Woodbridge AUS / R. Stubbs AUS vs J. Bjorkman SWE / A. Keothavong GBR

T. Haas GER / M. Philippoussis AUS vs K. Anderson RSA / L. Hewitt AUS

C. Robertson GBR vs M. Rottgering NED

M. Baghdatis CYP / X. Malisse BEL vs J. Blake USA / B. Soares BRA

N. Zimonjic SRB / B. Schett AUT vs J. Bjorkman SWE / A. Keothavong GBR

Court 18 – Ore 13:00

A. Radwanska POL / F. Schiavone ITA vs C. Black ZIM / S. Stosur AUS

R. Krajicek NED / C. Martinez ESP vs M. Bahrami IRI / A. Molik AUS

C. Brady GBR / L. Hooper GBR vs R. Jodar ESP / A. Santamarta Roig ESP

B. Bryan USA / M. Bryan USA vs J. Chardy FRA / F. Lopez ESP

T. Woodbridge AUS / R. Stubbs AUS vs T. Enqvist SWE / M. Navratilova USA

Court 4 – Ore 12:30

M. Sohns USA vs D. Britton GBR

M. Knight GBR vs C. Chacon VEN

N. Pickerd-Barua GBR vs L. De Carvalho Damazio BRA

L. Han AUS vs S. Watson GBR

J. Kovackova CZE vs D. Britton GBR

M. Knight GBR vs S. Zhang CHN

Court 5 – Ore 12:30

J. Kovackova CZE vs Z. Doldan PAR

W. Newman USA vs S. Zhang CHN

M. Antonius USA vs T. Kawaguchi JPN

J. Lee USA vs T. Takizawa AUS

M. Sohns USA vs Z. Doldan PAR

W. Newman USA vs C. Chacon VEN

Court 6 – Ore 12:30

X. Sun CHN vs T. Russell AUS

K. Berzina LAT vs J. Geng CAN

J. Nagel-Heyer GER vs D. Kim KOR

S. Put NED vs D. Luna ARG

R. Kotseva USA vs T. Russell AUS

K. Berzina LAT vs H. Minhas KSA

Court 7 – Ore 12:30

R. Jodar ESP vs T. Berkieta POL

K. Bigun USA vs A. Omarkhanov KAZ

R. Jamrichova SVK vs S. Zhiyenbayeva KAZ

K. Bigun USA / J. Leach USA vs T. Derepasko IOA / A. Omarkhanov KAZ

H. Oluwadare GBR / G. Paskauskas GBR vs J. Pastikova CZE / J. Stusek GER

R. Jamrichova SVK / E. Koike JPN vs A. Arystanbekova KAZ / S. Zhiyenbayeva KAZ

Court 8 – Ore 12:30

R. Kotseva USA vs L. Zingg GBR

Y. Hong KOR vs H. Minhas KSA

E. Lorimer GBR vs H. Qi CHN

R. Da Costa INA vs A. Selvaraasan GBR

X. Sun CHN vs L. Zingg GBR

Y. Hong KOR vs J. Geng CAN

Court 9 – Ore 12:30

F. Thomas SUI vs J. Leach USA

M. Ceban GBR vs M. Mrva CZE

I. Ivanova BUL vs E. Jones AUS

D. Sarksian IOA / T. Zhang CHN vs A. De Marchi ITA / D. Rapagnetta ITA

I. Ivanova BUL / W. Sonobe JPN vs V. Barros BRA / T. Kostovic SRB

M. Exsted USA / C. Woestendick USA vs H. Bernet SUI / F. Thomas SUI

I. Ivanova BUL / W. Sonobe JPN vs N. Basiletti ITA / L. Tagger AUT

Court 10 – Ore 12:30

F. Cina ITA vs T. Papamalamis FRA

T. Grant USA vs V. Valdmannova CZE

I. Jovic USA vs W. Sonobe JPN

M. Stojsavljevic GBR / M. Xu GBR vs V. Valdmannova CZE / S. Zhenikhova GER

M. Maksimovic SRB / T. Papamalamis FRA vs J. Klimas CZE / J. Kumstat CZE

F. Cina ITA / M. Mrva CZE vs A. Timini CYP / A. Vasilev BUL

M. El Allami MAR / E. Sartz-Lunde NOR vs V. Valdmannova CZE / S. Zhenikhova GER

Court 11 – Ore 12:30

H. Bernet SUI vs N. Honda JPN

M. Stankiewicz POL vs H. Oluwadare GBR

J. Vandromme BEL vs F. Johnson GBR

I. Almazan Valiente ESP / G. de Almeida BRA vs N. Budkov Kjaer NOR / V. Frydrych GBR

R. Goto JPN / R. Roura Llaverias ESP vs J. De Zeeuw NED / R. Nijkamp NED

E. Jones AUS / V. Paganetti ITA vs R. Dencheva BUL / E. Yaneva BUL

Court 14 – Ore: 13:00

J. Griffioen NED vs Z. Wang CHN

D. De Groot NED vs D. Mathewson USA

T. Oda JPN vs J. Gerard BEL

Y. Kamiji JPN / K. Montjane RSA vs D. Mathewson USA / M. Tanaka JPN

T. Egberink NED / M. Scheffers NED vs S. Houdet FRA / T. Sanada JPN

Court 15 – Ore 13:00

X. Li CHN vs A. Van Koot NED

M. De la Puente ESP vs D. Caverzaschi ESP

S. Schroder NED / N. Vink NED vs H. Davidson AUS / D. Ramphadi RSA

L. Guo CHN / Z. Wang CHN vs L. De Greef NED / A. Van Koot NED

Court 16 – Ore 12:30

C. Woestendick USA vs N. Budkov Kjaer NOR

S. Zhenikhova GER vs R. Dencheva BUL

T. Kostovic SRB vs L. Samson CZE

A. Razeghi USA / M. Schoenhaus GER vs N. Honda JPN / N. Trouve FRA

A. Kovackova CZE / L. Samson CZE vs M. Buchnik ISR / O. Carneiro BRA

D. Piani GBR / H. Smart GBR vs T. Grant USA / I. Jovic USA

Court 17 – Ore 13:00

K. Montjane RSA vs Y. Kamiji JPN

T. Egberink NED vs G. Fernandez ARG

A. Bernal COL / L. Shuker GBR vs X. Li CHN / Z. Zhu CHN

B. Bartram GBR / D. Caverzaschi ESP vs A. Cataldo CHI / G. Fernandez ARG

C. Ratzlaff USA / R. Spaargaren NED vs T. Miki JPN / T. Oda JPN

