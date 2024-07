Wimbledon 2024, Luca Nardi esce subito di scena: vince Etcheverry in tre set nel primo turno

Un brutto Luca Nardi esce subito di scena nel primo turno di Wimbledon. Il pesare (n.75 del ranking) ha ceduto sullo score di 6-1 6-4 6-2 all’argentino Tomas Martin Etcheverry (n.31 ATP) in 1 ora e 45 minuti di gioco. Una partita interrotta per pioggia sul finire del secondo parziale in cui la passività di Nardi ha colpito in negativo. Il talento del tennista nostrano non si è visto praticamente mai e per il sudamericano è stato semplice prevalere. Nel prossimo turno l’argentino affronterà il vincente del confronto tra il brasiliano Thiago Monteiro e l’australiano Alexei Popyrin.

Nel primo set le difficoltà nel fare gioco di Nardi si notano immediatamente. Non incide da fondo l’azzurro, accontentandosi essenzialmente di mettere la palla al di là del campo e non cercando di creare qualcosa al di là del normale scambio di colpi. In questo modo, la miglior regolarità di Etcheverry ha vita facile e il 5-0 dopo poche battute è emblematico. Luca trova il modo di conquistare un game, ma il 6-1 è la rappresentazione di quanto si è visto.

Nel secondo set la musica non cambia. Nardi è impalpabile e si limita a fare da sparring partner del suo avversario. Nessuna variazione che gli costa il break a zero nel quinto gioco. La pioggia arriva sul finire del parziale, ma non sveglia dal proprio torpore il nostro portacolori che cede sul 6-4.

Nel terzo set l’argentino va subito avanti di un break, approfittando dei regali di Luca, che prova a fare qualcosa di diverso, ma non è giornata. Il tennis creativo del pesarese sui prati di Church Road non c’è e a corredo di tutto anche un’epistassi nasale che dà quel senso di amaro a una prestazione insufficiente del tennista tricolore (6-2).

Leggendo le statistiche, colpisce un dato su tutti: il 25% dei punti vinti con la seconda di servizio dall’italiano, rispetto al 60% del sudamericano. Ampiamente in passivo il rapporto vincenti/gratuiti pari a 22/29 rispetto al 20/19 di Etcheverry.