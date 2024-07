Wimbledon 2024, Lorenzo Sonego cede in quattro set a Roberto Bautista Agut

Non ci sarà il derby azzurro al terzo turno di Wimbledon tra Fabio Fognini e Lorenzo Sonego: a sfidare il ligure sarà l’iberico Roberto Bautista Agut, che elimina il torinese in quattro set con lo score di 6-3 3-6 6-3 6-4 in due ore e 53 minuti di gioco.

Già in avvio di primo set l’azzurro ha una occasione in suo favore. Anzi, addirittura sei: andando nettamente in spinta, gli manca un pizzico di fortuna, ma su almeno tre palle break l’azzurro poteva fare meglio. Lo spagnolo però è tecnicamente in ripresa e viene anche aiutato da un po’ di fortuna con un paio di nastri benevoli: arriva il break che lo porta a condurre fino al 5-2. Lo spagnolo non trema e con il servizio e dritto porta a casa il primo set.

Lorenzo è bravo a non mollare la presa, aspettando il momento in cui l’iberico abbassa il livello, come accaduto nel secondo set. Il break arriva nel quarto gioco: due grandi risposte per poi chiudere con palla corta e passante lungolinea di rovescio. Lorenzo converte senza troppi patemi per il 4-1 e non perde un punto nei due successivi giochi: si va al terzo.

La partita sembra poter svoltare piano piano dalla parte del ragazzo di Torino, la terza frazione scorre via senza particolari emozioni. Fino al sesto game, quando Bautista Agut si procura due palle break grazie a due risposte da top 10 che fu. Lorenzo annulla la prima, sulla seconda è doppio fallo e l’iberico passa a condurre. Sonego non molla salvando una palla set sul proprio servizio, e poco prima che lo spagnolo vada a servire per il set, arriva la pioggia, che interrompe la contesa per una ventina di minuti. Lo spagnolo non si distrae e chiude i giochi.

Nell’avvio del quarto set Lorenzo è ancora arrugginito. Primi tre punti al servizio persi ed arriva il break dello spagnolo, approfittando di una brutta volée di Sonego. L’azzurro riesce a rimanere sul pezzo con un turno al servizio comodo, e si procura due palle break di orgoglio nel sesto gioco, ma Bautista le annulla con grinta. Ne arriva una terza, in cui tiene la diagonale e concretizza il secondo break point del match su 12 con la volée. L’azzurro allunga la striscia consecutiva di punti a 7, andando a condurre sul 4-3 e portandosi 0-15 in risposta nell’ottavo game, ma all’improvviso si spegne la luce: gli ultimi 12 punti sono vinti tutti dallo spagnolo, che centra il break a zero nel nono game e poi va a chiudere comodamente sul 6-4 dopo 47 minuti.

Le statistiche indicano come Sonego metta a segno 59 vincenti contro 25 dell’avversario, ma conceda anche 45 gratuiti contro i 19 dell’iberico. L’azzurro si ferma a 2/12 sulle palle break, mentre lo spagnolo è più cinico con un ottimo 4/7. Bautista Agut vince 125 punti, mentre il torinese si ferma a quota 105.