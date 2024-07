Wimbledon 2024, Lorenzo Musetti: “L’atteggiamento ha fatto la differenza. Ora Djokovic? Amo queste sfide”

Lorenzo Musetti ha fatto la storia. Il tennista toscano, infatti, ha raggiunto le semifinali del torneo di Wimbledon 2024 dopo aver superato in un match davvero spettacolare lo statunitense Taylor Fritz con il punteggio di 36 76 62 36 61 in circa 3:30 di gioco. Una sfida che si è giocata sul filo dell’equilibrio con cambi di scenario notevoli. La costante? La prestazione di altissimo profilo per il nostro portacolori che raggiunge un traguardo storico.

Al termine del match disputato sul Campo n°1, il tennista classe 2002 ha raccontato le sue sensazioni per aver conquistato la sua prima semifinale in un torneo del Grande Slam: “Non ho parole – esordisce un emozionato Musetti – è davvero difficile provare ad esprimere quello che sto provando in questo momento. Non ho ancora realizzato quello che ho fatto. Non posso che iniziare ringraziando il pubblico che mi ha sostenuto, anche i tanti italiani presenti. Una vittoria sulla quale avevo fantasticato tanto con il mio team. Pensare di poter giocare sul Campo n°1 oppure sul Centrale e vincere è davvero un onore per me”.

Il toscano passa poi ad analizzare i momenti più importanti del match odierno: “Una partita fantastica. Fritz era in un ottimo momento di forma per cui sapevo che sarebbe stata davvero dura batterlo. Sono veramente felice per questa prima semifinale Slam. All’inizio non ho giocato bene. Lui comandava sfruttando il servizio. Io, invece, non rispondevo bene. Ho cercato di prendermi più tempo e ho avuto la reazione giusta. Nel secondo parziale ho iniziato subito con un break e da li è cambiato tutto. L’atteggiamento che ho messo in campo, come per tutta la settimana, ha fatto la differenza”.

A questo punto il cammino di Musetti non è concluso. Venerdì sarà in campo per la semifinale contro “sua maestà” Novak Djokovic: “Ho ancora qualcosa da dire. Nole? Lui conosce meglio di tutti campo e superficie – sorride – Cosa posso aggiungere su di lui? È una leggenda del tennis. Negli ultimi anni ha fatto qualcosa di impensabile per tutti. Giocare contro di lui è speciale. Ci conosciamo bene e sarà una grande lotta. Io sono pronto. Amo queste sfide. Darò il 100% di quello che avrò a disposizione, poi vedremo…”.