Wimbledon 2024, la prossima avversaria di Jasmine Paolini agli ottavi: sfiderà una giocatrice fastidiosa

Jasmine Paolini agli ottavi di Wimbledon. Una gran bella prova di forza per l’azzurra, che ha superato in due set la canadese Bianca Andreescu, autrice di una partita solida soprattutto nella prima frazione, per poi, e raggiunge la seconda settimana del torneo più iconico del tennis internazionale. Ora per l’azzurra c’è un’avversaria tosta in Madison Keys.

La ventinovenne statunitense, numero 13 delle classifiche mondiali, ha battuto in maniera abbastanza netta l’ucraina Marta Kostyuk con il punteggio di 6-4 6-3, raggiungendo per la quinta volta il quarto turno nel torneo britannico. Il suo miglior risultato sono i quarti di finale, ottenuti nel 2015 e lo scorso anno.

Solo una partita tra le due in carriera, risalente al febbraio 2023 al primo turno di Dubai: fu un doppio 6-1 in favore della tennista americana, ma si trattava di una Paolini completamente diversa, che si impelagava ancora tra le qualificazioni. Ad agosto, a Montreal, Jasmine usufruì invece della rinuncia della sua avversaria, non potendo dunque vantare una vera e propria vittoria.