Wimbledon 2024, Jasmine Paolini: “Dura in semifinale, è incredibile esserci arrivata”

Jasmine Paolini storica a Wimbledon. Una semifinale incredibile ed inimmaginabile per la nativa di Bagni di Lucca, che ha dominato il confronto con Emma Navarro, giocatrice con cui non aveva mai vinto, ed è tra le migliori quattro a Church Road, la prima italiana a riuscirci nella storia. E oltretutto, ha la certezza che da lunedì sarà la quinta giocatrice al mondo nel ranking mondiale.

“Davvero incredibile, eccezionale vincere una partita in questo campo – afferma Paolini ai microfoni a caldo subito dopo la partita, con la sua solita aria tra l’incredulo e il sognante – sono talmente contenta di essere in semifinale che non so davvero che cosa dire, guardavo le finali quando ero bambina, essere qui è davvero strano“.

Jasmine passa poi a parlare della sua partita, lasciando anche l’impressione di non aspettarsi che quest’oggi andasse a colpire così bene: “Ho giocato una gran bella partita, lei è un’avversaria tosta, avevo perso tre volte con lei e credo di aver giocato davvero bene“.

Prossimo incontro con Donna Vekic: “Sarà dura, in semifinale giochi sempre con avversari forti. Cercherò di dare il 100% combattendo su ogni palla“. E per chiudere, un ultimo pensiero per il pubblico: “Sono riconoscente di poter giocare avanti a voi un’altra partita“.