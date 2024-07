Wimbledon 2024, Italia J&J nel Tempio del tennis: Sinner e Paolini per continuare nel sogno

Non era mai accaduto. Si sta riscrivendo la storia in casa Italia nell’edizione 2024 di Wimbledon. Sì, perché tre tennisti qualificati (due uomini e una donna) ai quarti di finale non si era verificato in precedenza. A livello Major c’è l’unico precedente del Roland Garros del 1948. Little Italy sul Centrale del Tempio del tennis, con Jannik Sinner ad aprire il programma a partire dalle 14.30 italiane.

L’altoatesino (n.1 del mondo) affronterà il russo Daniil Medvedev (n.5 del ranking) e sarà un confronto impegnativo. Dodicesimo incrocio tra i due, con un andamento molto particolare: solo vittorie del moscovita nei primi sei match disputati e cinque affermazioni del pusterese a seguire. Jannik, quindi, ha l’opportunità di pareggiare i conti.

Tuttavia, lo storico in questo caso può avere un peso fino a un certo punto in quanto i due mai hanno giocato l’uno contro l’altro sull’erba. Una variabile non certo trascurabile. Per quanto si è notato, Sinner ha fatto vedere ottime cose in un percorso impegnativo, dettato dal sorteggio, e il successo in tre set contro l’americano Ben Shelton depone in suo favore. Jannik, da questo punto di vista, dovrà evitare quei cali nel terzo parziale che finora hanno costellato il suo incedere a Londra, al cospetto di un avversario che cercherà di inventarsi qualunque cosa pur di metterlo in difficoltà. Basti pensare alla Finale degli Australian Open di quest’anno, vinta dall’italiano in rimonta sotto due set a zero.

Dopo Jannik sarà la volta di Jasmine Paolini. La toscana è stata anche fortunata nel turno precedente, visto l’infortunio della statunitense Madison Keys, quando si è trovata in svantaggio nel terzo set. È anche vero che l’allieva di Renzo Furlan ha messo in mostra un tennis d’alto livello e la partita contro l’americana Emma Navarro si preannuncia interessante. Certo, nei tre precedenti ci sono sempre state vittorie di quest’ultima, anche piuttosto nette. Vedremo se Jasmine saprà invertire la tendenza.

Una giornata nella quale ci sarà anche il ritorno in campo di Carlos Alcaraz, che nella seconda sfida sul Campo-1 se la vedrà contro l’americano Tommy Paul (testa di serie n.12), preceduta dal confronto tra la sorprendente neozelandese Sun e la croata Donna Vekic. Carlitos non ha particolarmente brillato finora, rischiando tantissimo nel terzo turno contro Frances Tiafoe (vittoria al quinto set, sotto 2-1 nel computo dei set) e sparendo dal campo nel terzo parziale contro il francese Ugo Humbert. Contro Paul, vincitore dell’edizione 2024 del Queen’s, non saranno ammesse distrazioni. Il computo dei precedenti è di 2-2, per cui lo statunitense sa come poter mettere in difficoltà l’iberico con le sue giocate in anticipo. L’incognita è per quanto tempo sarà in grado di farlo.