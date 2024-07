Wimbledon 2024, Italia contro USA per un posto nei quarti. Sinner attende Shelton, Paolini sfida Keys

Sarà il Campo 1 quello di riferimento per il tennis italiano nella domenica di Wimbledon. Comincerà Jasmine Paolini e poi proseguirà Jannik Sinner, con entrambi gli azzurri che andranno a caccia di un posto nei quarti di finale dello Slam londinese.

Come detto la prima sarà proprio la tennista toscana, che ha già raggiunto il suo massimo in carriera ai The Championships. Un torneo finora eccellente quello della neo numero sei del mondo, che non ha ancora concesso un set alle avversarie. Paolini dovrà vedersela ora con l’americana Madison Keys, testa di serie numero dodici. Una sfida decisamente complicata, visto che l’americana è una giocatrice molto solida, che serve bene e ha colpi potenti che sull’erba possono fare male. Paolini, però, è in grandissima fiducia e contro Andreescu ha offerto davvero una prestazione eccellente. Centrare i quarti a Wimbledon aumenterebbe ulteriormente il sogno WTA Finals di fine anno.

Dopo Paolini tocca al numero uno del mondo. Una partita insidiosissima quella che attende Jannik Sinner, che si troverà di fronte l’americano Ben Shelton. Lo statunitense è reduce da tre vittorie consecutive sempre al quinto set e a mettere un po’ di paura è la sua grande capacità al servizio (ha da poco stabilito anche il record di velocità a Wimbledon). Sinner, però, è uno dei migliori risponditori del circuito ed è tutta nella risposta dell’altoatesino la chiave della partita, con Jannik che dovrà cercare di evitare a Shelton i suoi classici uno-due, allungando un po’ di più gli scambi e cercando soprattutto di far muovere lo statunitense.

Ad aprire il Centrale sarà ancora una volta Carlos Alcaraz. Lo spagnolo ha rischiato moltissimo con Frances Tiafoe, rimontando e vincendo al quinto, ma non dovrebbe avere gli stessi problemi contro Ugo Humbert, avversario con una classifica migliore rispetto all’americano, ma che sembra un po’ più fragile nei colpi e anche emotivamente.

Altro match decisamente interessante quello tra Daniil Medvedev e Grigor Dimitrov, da dove potrebbe uscire il prossimo avversario di Sinner. L’ultimo ottavo di finale di giornata è quello tra l’americano Tommy Paul e il redivivo spagnolo Roberto Bautista Agut.

In campo femminile il pubblico britannico continua a sognare con Emma Raducanu, che sarà impegnata sul Centrale contro l’australiana Lulu Sun. Si affrontano due giocatrici entrambe oltre la centesima posizione del ranking mondiale. Una zona di tabellone apertissima, visto che l’altro ottavo di finale sarà quello tra la spagnola Paula Badosa e la croata Donna Vekic, che vanno a caccia entrambe del primo quarto della carriera a Wimbledon. A chiudere il derby americano tra la numero due del mondo Coco Gauff e la connazionale Emma Navarro.