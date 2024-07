Wimbledon 2024, i risultati del tabellone femminile: Vondrousova subito fuori! Swiatek e Rybakina avanzano

In una seconda giornata complicata e giocata ‘a singhiozzo’ a causa della pioggia, il torneo femminile di Wimbledon avrà sicuramente una nuova campionessa. Marketa Vondrousova, vincitrice del 2023, si fa sconfiggere nettamente dalla spagnola Jessica Bouzas Maneiro, che conquista il primo successo Slam in carriera. E anche bello pesante: per lei derby con Cristina Bucsa.

Le altre teste di serie di rango impegnate quest’oggi se la cavano abbastanza comodamente. Elena Rybakina lascia solo quattro giochi ad Elena Gabriela Ruse, mentre fanno anche meglio Jessica Pegula e Jelena Ostapenko, che perdono solo due e tre giochi. Più complicato il compito della numero 1 al mondo Iga Swiatek, che si prende una partita sulla carta insidiosa contro Sofia Kenin.

Se la cava anche Caroline Garcia, che supera Anna Blinkova in una partita combattuta, mentre è tutto facile facile per Ons Jabeur, che non ha problemi con la giapponese Moyuka Uchijima. Primo turno che strizza l’occhio anche ad Anna Kalinskaya, che batte l’ungheree Panna Udvardy, e a Liudmila Samsonova, che ha però bisogno della terza frazione per avere ragione di Rebeka Masarova.

Vittoria di valore per Katie Boulter: la britannica sconfigge la tedesca Tatjana Maria, semifinalista due anni fa, mentre emozioni contrastanti per due colossi del tennis femminile un po’ in disgrazia: Caroline Wozniacki ha vita facile con Alicia Parks, mentre Yulia Putintseva interrompe il cammino di Angelique Kerber, vincitrice qui nel 2018.

WIMBLEDON 2024, RISULTATI TABELLONE FEMMINILE 2 LUGLIO

C. Bucsa b. A. Bogdan 6-4 4-6 7-6

H. Dart b. Z. Bai 6-4 6-0

Xin. Wang b. V. Tomova 7-6 3-6 6-0

J. Pegula b. A. Krueger 6-2 6-0

L. Siegemund b. K. Baindl 6-4 6-1

E. Rybakina b. G. Ruse 6-3 6-1

J. Bouzas Maneiro b. M. Vondrousova 6-4 6-2

L. Samsonova b. R. Masarova 6-3 4-6 6-2B. Pera b. A. Potapova 6-7 6-4 7-6

K. Boulter b. T. Maria 7-6 7-5

A. Kalinskaya b. P. Udvardy 6-3 6-2

M. Bouzkova b. J. Riera 6-2 6-1

J. Ostapenko b. A. Tomljanovic 6-1 6-2

E. Avanesyan b. A. Kalinina 6-2 6-3

I. Swiatek b. S. Kenin 6-3 6-4

L. Fernandez b. L. Bronzetti 6-4 6-3

C. Garcia b. A. Blinkova 6-4 7-5

R. Mondgomery b. O. Gadecky 6-4 6-4

P. Martic b. F. Jones 3-6 6-1 6-2

Y. Putintseva b. A. Kerber 7-5 6-3

D. Galfi b. M. Sherif 6-1 6-2

C. Wozniacki b. A. Parks 6-2 6-0

D. Snigur b. O. Dodin 6-4 6-0

K. Siniakova b. M. Stakusic 6-4 6-2

O. Jabeur b. M. Uchijima 6-3 6-1