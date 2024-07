Tennis, Olimpiadi Parigi 2024: Vondrousova annuncia il forfait per un infortunio alla mano

A pochi giorni dalla Cerimonia d’Apertura e dall’inizio delle prime competizioni, Marketa Vondrousova ha annunciato il forfait per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. La tennista ceca, iscritta fino a stamattina sia in singolare che in doppio, salterà dunque la rassegna a cinque cerchi in programma sui campi in terra battuta del Roland Garros.

L’ex numero 6 al mondo e argento a Tokyo 2021, oggi 18ma nel ranking WTA dopo non essere riuscita a difendere i 2000 punti della vittoria a Wimbledon 2023, è stata costretta a rinunciare al torneo olimpico a causa di un infortunio alla mano e a questo punto proverà a recuperare in tempo per gli US Open, ultimo Slam stagionale che si terrà a Flushing Meadows (New York) tra poco più di un mese.

“Mi dispiace tanto, ma per motivi di salute non parteciperò alle Olimpiadi di quest’anno a Parigi. Ho sperato fino all’ultimo momento di giocare almeno in doppio, ma i problemi alla mano non mi consentono di scendere in campo. Adesso mi concentro sul percorso di recupero verso gli US Open e incrocio le dita da lontano per tutti i rappresentanti della Cechia in Francia“, le parole della 25enne in un post su Instagram.

Al suo posto la Nazionale ceca dovrebbe schierare in singolo Katerina Siniakova (già impegnata in doppio con Barbora Krejcikova), mentre è più complessa la situazione legata al doppio. Vondrousova avrebbe dovuto giocare insieme a Karolina Muchova, che a questo punto resta senza partner in attesa di una decisione definitiva da parte del Comitato Olimpico della Cechia. In pole position c’è la quarta singolarista Linda Noskova.