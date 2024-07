WEC, Toyota e Ferrari in 49 millesimi dopo la FP2 della 6h San Paolo

Solo 49 millesimi separano ben quattro auto nella classifica assoluta della FP2 della 6h San Paolo, appuntamento valido per il FIA World Endurance Championship. Le due Toyota di Sébastien Buemi (n. 8) e Kamui Kobayashi (n.7) beffano le Ferrari di Alessandro Pier Guidi (n. 51) e Antonio Fuoco (n. 50), gli italiani hanno recuperato terreno nella seconda parte della sessione.

Incredibile quindi l’equilibrio tra i nipponici e gli italiani nella seconda sessione da dieci anni a questa parte in quel di Interlagos. Porsche, leader del Mondiale dopo la 24h Le Mans, insegue provvisoriamente i rivali, una situazione che può cambiare completamente nella giornata di domani.

Quarto posto overall nella FP2 per la Cadillac n. 2 davanti alle Porsche private n. 12 e n. 38 di Hertz JOTA. AF Corse Ferrari n. 83 segue nell’ordine davanti alla Porsche 963 n. 99 Proton Competition ed alla BMW n. 20, out dalla Top10 le due Peugeot, le Alpine e la Lamborghini SC63 n. 63 di Mirko Bortolotti/Daniil Kvyat/Edoardo Mortara.

In LMGT3 il best lap è stato firmato dalla Lexus n. 87 di José Maria Lopez. L’ex campione del mondo e vincitore della 24h Le Mans di Akkodis ASP ha beffato Iron Lynx Lamborghini n. 60 e VISTA AF Corse n. 55 Ferrari, mentre dobbiamo scendere fuori dalla Top10 per trovare la BMW M4 GT3 n. 46 Team WRT di Valentino Rossi.

Si accorcia a 36 unità l’entry list della quinta tappa del Mondiale dopo la rinuncia da parte della Lexus n. 78 Akkodis ASP presente in LMGT3. Il team francese perde una delle proprie auto dopo un violento impatto nella mattinata locale in curva 4 da parte del transalpino Arnold Robin. Domani la FP3 e le qualifiche, domenica la gara dalle 16.30 (orario italiano).