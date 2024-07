WEC, Porsche torna della partita prima della lotta per la pole

Porsche si mostra tra i migliori nella FP3 della 6h San Paolo, quinto atto del FIA World Endurance Championship. Hertz JOTA Porsche e le due auto titolari targate Porsche Penske Motorsport monopolizzano le prime tre posizioni della graduatoria assoluta con Callum Ilott in vetta con la 963 privata che ha vinto a maggio la 6h di Spa-Francorchamps.

Matt Campbell n. 5 e Kevin Estre n. 6 inseguono con le vetture ufficiali il prototipo n. 12 al termine di sessanta minuti d’azione caratterizzato dall’arrivo di qualche goccia di pioggia nella parte conclusiva del primo settore di pista (curva 4-5 principalmente).

Alpine n. 36, BMW n. 15, Lamborghini n. 63, Hertz JOTA Porsche n. 38 e Ferrari n. 50 seguono nell’ordine, mentre dobbiamo scorrere all’esterno della Top10 per trovare le due Toyota. I giapponesi sono stati i migliori nella giornata di ieri, al vertice con un distacco minimo nei confronti di Ferrari.

Alex Malykhin con la Porsche n. 92 Pure Rxcing è stato il più competitivo, invece, in LMGT3. Il lituano ha preceduto la McLaren n. 95 United Autosports e la Lamborghini n. 85 Iron Dames, rispettivamente in azione con il sudamericano Nico Pino e con la belga Sarah Bovy.

Dalle 19.30 le qualifiche della 6h di San Paolo, una sessione che come sempre sarà divisa tra LMGT3 e Hypercar. I migliori 10 di ogni classe si contenderanno successivamente la pole-positon in una specifica Q2, nuovamente divista a seconda della categoria così come accaduto anche nei restanti eventi del Mondiale (esclusa la 24h Le Mans).