Volley, tutte le rose della Superlega 2024-2025: squadre, acquisti, cessioni, sestetti titolari

La Superlega 2024-2025, il massimo campionato italiano di volley maschile, scatterà il 29 settembre. Al torneo parteciperanno dodici squadre, che si fronteggeranno in un’agguerrita regular season. Le migliori otto compagini si sfideranno poi nei playoff per l’assegnazione dello scudetto. Le formazioni sono cambiate rispetto alla passata stagione tra acquisti e cessioni che hanno mutato i vari sestetti titolari. Oggi sono state ufficializzate tutte le rose.

Perugia ripartirà con lo scudetto sul petto, ma con alcune novità importanti: il fuoriclasse Wilfredo Leon lascerà l’Italia, il centrale Flavio si trasferirà a Trento e il suo posto sarà preso da Loser, in arrivo da Milano come lo schiacciatore Ishikawa, che sarà così un’alternativa a Semeniuk e Plotnytskyi sotto la regia di Giannelli. Trento cambierà soltanto un elemento di punta, dopo essere rimasta fuori dalla Champions League pur vincendo il trofeo: il centrale Podrascanin andrà a Verona e sarà rimpiazzato da Flavio.

Grandi rivoluzioni per Piacenza: da Monza arrivano lo schiacciatore Maar e il centrale Galassi, da Ravenna giunge il bomber Bovolenta, dalla Russia rientrerà il martello Uros Kovacevic; usciranno invece il centrale Caneschi (a Milano), gli schiacciatori Lucarelli (in Brasile) e Leal (in Russia), il martello Recine (in Giappone). Cambio di palleggiatore per Civitanova: scambio con Modena, si invertono la maglia Boninfante e De Cecco. A Modena approderà Anzani, Yant andrà a San Pietroburgo, dubbi su Ivan Zaytsev.

Milano perderà dei pezzi di rilievo come Loser e Ishikawa, ma arriveranno lo schiacciatore Gardini (da Padova), il già citato Caneschi e lo schiacciatore Louati (dalla Polonia). Monza ha disputato la finale scudetto ma perderà molteplici pezzi: lo schiacciatore Takahashi (in Giappone), i martelli Loeppky (a Civitanova), l’attaccante Maar e il centrale Galassi (a Piacenza), ma arriveranno il centrale Mosca da Verona e l’eterno Osmany Juantorena da Modena.

ROSE E SESTETTI SUPERLEGA VOLLEY 2024-2025

CISTERNA

Probabile sestetto titolare: Baranowicz-Faure, Ramon-Bayram, Mazzone-Nedelikovic, Pace

Rosa a disposizione: Alessandro Fanizza (P), Alessandro Finauri (L), Jordi Ramon (S), Domenico Pace (L), Yuga Tarumi (S), Jacopo Tosti (C), Theo Faure (O), Enrico Diamantini (C), Michael Czerwinski (O), Michele Baranowicz (P), Daniele Mazzone (C), Willner Rivas (S), Efe Bayram (S), Aleksandar Nedeljkovic (C).

Allenatore: Falasca

CIVITANOVA

Probabile sestetto titolare: Boninfante-Lagumdzija, Nikolov-Loeppky, Chinenyeze-Gargiulo, Balaso

Rosa a disposizione: Barthelemy Chinenyeze (C), Giovanni Maria Gargiulo (C), Eric Loeppky (S), Santiago Orduna (P), Francesco Bisotto (L), Fabio Balaso (L), Mattia Boninfante (P), Poriya Hossein Khanzadeh (S), Jacopo Larizza (C), Aleksandar Nikolov (S), Adis Lagumdzija (O), Petar Dirlic (O), Mattia Bottolo (S), Davi Tenorio (C).

Allenatore: Medei

GROTTAZZOLINA

Probabile sestetto titolare: Zhukouski-Petkovic, Fedrizzi-Antonov, Mattei-Demyanenko, Marchisio

Rosa a disposizione: Tsimafei Zhukouski (P), Oleg Antonov (S), Marco Cubito (C), Riccardo Vecchi (S), Danny Demyanenko (C), Andrea Mattei (C), Francesco Comparoni (C), Dusan Petkovic (O), Michele Fedrizzi (S), Manuele Marchiani (P), Andrea Romiti (P), Diego Foresi (L), Gabrijel Cvanciger (O), Georgi Tatarov (S), Andrea Marchisio (L).

Allenatore: Ortenzi

MILANO

Probabile sestetto titolare: Porro-Reggers, Kaziyski-Louati, Piano-Schnitzer, Catania

Rosa a disposizione: Matey Kaziyski (S), Matteo Staforini (L), Nicola Zonta (P), Damiano Catania (L), Ferre Reggers (O), Tommaso Barotto (S), Matteo Piano (C), Jordan Schnitzer (C), Davide Gardini (S), Tatsunori Otsuka (S), Paolo Porro (P), Yacine Louati (S), Edoardo Caneschi (C).

Allenatore: Piazza

MODENA

Probabile sestetto titolare: De Cecco-Bughegger, Gutierrez-Davyskiba, Sanguinetti-Anzani, Federici

Rosa a disposizione: Jacopo Massari (S), Sil Meijs (P), Pardo Mati (C), Giovanni Sanguinetti (C), Dragan Stankovic (C), Vlad Davyskiba (S), Riccardo Gollini (L), Luciano De Cecco (P), Simone Anzani (C), Paul Buchegger (O), Josè Miguel Gutierrez (S), Ahmed Ikhbayri (O), Filippo Federici (L), Tommaso Rinaldi (S).

Allenatore: Giuliani

MONZA

Probabile sestetto titolare: Kreling-Szwarc, Juantorena-Marttila, Mosca-Averill, Gaggini

Rosa a disposizione: Woo-Jin Lee (S), Osmany Juantorena (S), Erik Rohrs (S), Luka Marttila (S), Ibrahim Lawani (O), Filippo Mancini (P), Leandro Mosca (C), Thomas Beretta (C), Fernando Kreling (P), Matteo Picchio (L), Gabriele Di Martino (C), Taylor Averill (C), Marco Gaggini (L), Arthur Szwarc (O).

Allenatore: Eccheli

PADOVA

Probabile sestetto titolare: Falaschi-Stefani, Porro-Sedlacek, Plak-Truocchio, Diez

Rosa a disposizione: Julian Zenger (L), Tommaso Stefani (O), Veljko Masulovic (S), Shay Mayo Liberman (S), Benjamin Diez (L), Marco Falaschi (P), Marko Sedlacek (S), Fabian Plak (C), Alessandro Toscani (L), Luca Galiazzo (C), Matteo Pedron (P), Mattia Orioli (S), Luca Porro (S), Andrea Truocchio (C), Federico Crosato (C).

Allenatore: Cuttini

PERUGIA

Probabile sestetto titolare: Giannelli-Ben Tara, Plotnytskyi-Semeniuk, Russo-Loser, Colaci

Rosa a disposizione: Alessandro Piccinelli (L), Davide Candellaro (C), Francesco Zoppellari (P), Nicola Cianciotta (S), Simone Giannelli (P), Jesus Herrera Jaime (O), Agustin Loser (C), Wassim Ben Tara (O), Sebastian Solé (C), Massimo Colaci (L), Yuki Ishikawa (S), Kamil Semeniuk (S), Oleh Plotnytskyi (S), Roberto Russo (C).

Allenatore: Lorenzetti

PIACENZA

Probabile sestetto titolare: Brizard-Romanò, Kovacevic-Maar, Simon-Galassi, Scanferla

Rosa a disposizione: Nicola Salsi (P), Uros Kovacevic (S), Fabio Ricci (C), Antoine Brizard (P), Stephen Maar (S), Leonardo Scanferla (L), Gianluca Galassi (C), Robertlandy Simon (C), Robbert Andringa (S), Yuri Romanò (O), Alessandro Bovolenta (O), Moussé Gueye (C), Luca Loreti (L).

Allenatore: Anastasi

TARANTO

Probabile sestetto titolare: Zimmermann-Gironi, Lanza-Hofer, Alletti-Alonso, Rizzo

Rosa a disposizione: Andrea Santangelo (O), Davide Luzzi (L), Tim Held (S), Aimone Alletti (C), Brodie Hofer (S), Marco Rizzo (L), Wout D’Heer (C), Cosimo Balestra (C), Fabrizio Gironi (O), Filippo Lanza (S), Roamy Alonso (C), Diogo Fevereiro (P), Jan Zimmermann (P), Luca Paglialunga (S).

Allenatore: Boninfante

TRENTO

Probabile sestetto titolare: Sbertoli-Rychlicki, Michieletto-Lavia, Kozamernik-Flavio, Laurenzano.

Rosa a disposizione: Alessandro Bristot (S), Nicola Pesaresi (L), Jan Kozamernik (C), Alessandro Michieletto (S), Riccardo Sbertoli (P), Marco Pellacani (C), Gabi Garcia Fernandez (O), Kamil Rychlicki (O), Giulio Magalini (S), Gabriele Laurenzano (L), Daniele Lavia (S), Bela Bartha (C), Flavio Resende Gualberto (C), Alessandro Acquarone (P).

Allenatore: Soli

VERONA

Probabile sestetto titolare: Abaev-Keita, Mozic-Sani, Vitelli-Zinger, D’Amico

Rosa a disposizione: Aidan Zingel (C), Lorenzo Cortesia (C), Donovan Dzavoronok (S), Francesco D’Amico (L), Konstantin Abaev (P), Noumory Keita (O), Martin Chevalier (S), Francesco Sani (S), Mads Kyed Jensen (O), Luca Spirito (P), Pietro Bonisoli (L), Marco Vitelli (C), Rok Mozic (S), Andrea Zanotti (C).

Allenatore: Stoytchev