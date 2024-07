Volley, quando gioca l’Italia le prossime partite? Date, orari, avversarie, tv

L’Italia ha esordito con una bella vittoria nel torneo di volley maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024, sconfiggendo il Brasile per 3-1. I ragazzi del CT Julio Velasco hanno incominciato i Giochi con il piede giusto avendo la meglio sulla temibile compagine sudamericana, il vero fantasma della storia pallavolistica triocolore. Un successo di spessore che ha permesso alla nostra Nazionale di issarsi al comando del girone alla pari con la Polonia e di compere un passo importante verso la qualificazione ai quarti di finale.

Simone Giannelli e compagni torneranno in azione martedì 30 luglio (ore 09.00) per incrociare l’Egitto, sulla carta l’avversario più debole dell’intero raggruppamento e che non dovrebbe creare particolari grattacapi. La chiusura è in programma sabato 3 agosto (ore 17.00), quando andrà in scena il big match contro la Polonia: incrocio da brividi tra Campioni del Mondo e Campioni d’Europa, che si sono sfidati nelle grandi finali internazionali delle ultime stagioni.

Ricordiamo che le prime due classificate dei tre gironi e le due migliori terze si qualificheranno ai quarti di finale. Il tabellone della fase a eliminazione diretta sarà determinato dalla classifica combinata dei raggruppamento: le tre vincitrici saranno nelle prime tre posizioni, le tre seconde saranno tra quarta e sesta piazza, le due terze classificate saranno settima e ottava; la prima incrocerà l’ottava, la seconda se la vedrà con la settima, la terza affronterà la sesta, la quarta giocherà contro la quinta.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle prossime partite dell’Italia nel torneo di volley maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024. I Giochi sono trasmessi in diretta tv su Rai 2, RaiSportHD, Eurosport 1, Eurosport 2, Sky Sport 251-257; in diretta streaming su Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

PROSSIME PARTITE ITALIA VOLLEY MASCHILE ALLE OLIMPIADI

Mercoledì 30 luglio

09.00 Italia vs Egitto

Sabato 3 agosto

17.00 Italia vs Polonia

PROGRAMMA OLIMPIADI PARIGI 2024: COME VEDERLE IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.