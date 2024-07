Volley mercato: acquisti e cessioni, come cambiano le squadre di Superlega. Leon saluta, tante novità

Ci sarà una grande rivoluzione in seno alla Superlega, il massimo campionato italiano di pallavolo maschile. Il volley mercato si è infatti infiammato e non mancheranno le novità nella prossima stagione, che andrà in scena dopo le Olimpiadi di Parigi 2024. Perugia ripartirà con lo scudetto sul petto, ma con alcune novità importanti: il fuoriclasse Wilfredo Leon lascerà l’Italia, il centrale Flavio si trasferirà a Trento e il suo posto sarà preso da Loser, in arrivo da Milano come lo schiacciatore Ishikawa, che sarà così un’alternativa a Semeniuk e Plotnytskyi sotto la regia di Giannelli.

Trento cambierà soltanto un elemento di punta, dopo essere rimasta fuori dalla Champions League pur vincendo il trofeo: il centrale Podrascanin andrà a Verona e sarà rimpiazzato da Flavio. Grandi rivoluzioni per Piacenza, che non giocherà in Europa: da Monza arrivano lo schiacciatore Maar e il centrale Galassi, da Ravenna giunge il bomber Bovolenta, dalla Russia rientrerà il martello Uros Kovacevic; usciranno invece il centrale Caneschi (a Milano), gli schiacciatori Lucarelli (in Brasile) e Leal (in Russia), il martello Recine (in Giappone).

Cambio di palleggiatore per Civitanova: scambio con Modena, si invertono la maglia Boninfante e De Cecco. A Modena approderà Anzani, Yant andrà a San Pietroburgo, dubbi su Ivan Zaytsev. Milano perderà dei pezzi di rilievo come Loser e Ishikawa, ma arriveranno lo schiacciatore Gardini (da Padova), il già citato Caneschi e lo schiacciatore Louati (dalla Polonia). Monza ha disputato la finale scudetto ma perderà molteplici pezzi: lo schiacciatore Takahashi (in Giappone), i martelli Loeppky (a Civitanova), l’attaccante Maar e il centrale Galassi (a Piacenza), ma arriveranno il centrale Mosca da Verona e l’eterno Osmany Juantorena da Modena.