Volley, Loveth Omoruyi è l’ultima convocata per le Olimpiadi. Selezionata la sostituta di Degradi per Parigi

Julio Velasco ha sciolto l’ultimo dubbio e ha selezionato la sostituta dell’infortunata Alice Degradi in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024. Il CT della Nazionale Italiana di volley femminile ha selezionato Loveth Omoruyi, preferendola a Stella Nervini. La schiacciatrice rinfoltirà il reparto di banda, dove le titolari designate sono Myriam Sylla e Caterina Bosetti, mentre l’altra alternativa è la giovane Gaia Giovannini (a inizio estate si era dovuta chiamare fuori anche Elena Pietrini causa infortunio).

La 21enne di Lodi sarà alla sua prima partecipazione ai Giochi e corona così il proprio percorso in azzurro dopo aver vinto tantissimo a livello giovanile (Europei Under 16, Under 19, Under 19, senza dimenticarsi dell’argento ai Mondiali Under 20). L’attaccante del Fenera Chieri in Serie A1 non aveva trovato molto spazio durante la Nations League ed era rimasta anche fuori dalla lista delle convocate in occasione delle trionfali finali del prestigioso torneo, ma durante gli ultimi allenamenti ha evidentemente dimostrato le giuste garanzie a Julio Velasco e ha vinto il ballottaggio con Stella Nervini, che aveva giocato di più durante la prima parte di estate.

Omoruyi dovrà rappresentare un’alternativa nel caso in cui le cose non dovessero andare per il verso giusto, offrendo la sua esperienza e le buone doti in fase difensiva. Si completa così la lista delle dodici convocate dal Guru della pallavolo internazionale in vista dei Giochi. Oltre alle già citate schiacciatrici ci saranno le palleggiatrici Carlotta Cambi e Alessia Orro, gli opposti Paola Egonu ed Ekaterina Antropova, le centrali Marina Lubian, Anna Danesi, Sarah Fahr, il libero Monica De Gennaro. Il libero Ilaria Spirito sarà la riserva: potrà subentrare soltanto in caso di infortunio di una delle giocatrice in rosa.

CONVOCATE ITALIA VOLLEY FEMMINILE OLIMPIADI PARIGI 2024

Palleggiatrici: Carlotta Cambi, Alessia Orro.

Opposti: Paola Egonu, Ekaterina Antropova.

Schiacciatrici: Caterina Bosetti, Gaia Giovannini, Myriam Sylla, Loveth Omoruyi.

Centrali: Marina Lubian, Anna Danesi, Sarah Fahr.

Libero: Monica De Gennaro.

Riserva: Ilaria Spirito (libero).