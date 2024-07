Volley, l’Italia strapazza l’Egitto e vola ai quarti alle Olimpiadi. Il primo posto passa dalla Polonia

L’Italia ha conquistato la seconda vittoria consecutiva nel torneo di volley maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Dopo aver sconfitto il Brasile per 3-1 nell’incontro d’esordio ai Giochi, i Campioni del Mondo hanno travolto il modesto Egitto con un secco 3-0 (25-15; 25-16; 25-20). Tutto davvero molto semplice per i ragazzi del CT Fefé De Giorgi, che si confermano al comando della Pool B (due successi, sei punti) davanti alla Polonia (una vittoria, tre punti) che è attesa dallo scontro diretto con il Brasile. L’affermazione diretta è valsa la qualificazione ai quarti di finale, ma lo scontro diretto contro la Polonia (sabato 3 agosto, ore 17.00) sarà fondamentale per il primo posto nel raggruppamento e la composizione del tabellone della fase a eliminazione diretta.

L’avversario era tra i più deboli presenti ai Giochi e gli azzurri non hanno avuto problemi a sbrigare la pratica, necessitando di appena 69 minuti di gioco per chiudere i conti senza particolari patemi d’animo: primi due set dominati, poi nel terzo gli africani sono rimasti vicini ed è servito un bello sprint finale sul 22-20 per tramortire definitivamente la resistenza degli avversari. L’Italia ha giocato al piccolo trotto senza dover strafare, non si è chiaramente potuto ammirare il reale potenziale della nostra Nazionale in una sfida a senso unico vista la differenza di caratura tecnica. Nei fatti Simone Giannelli e compagni hanno rifilato ai Faraoni uno scarto molto simile a quello inflitto dalla Polonia qualche giorno fa.

L’Italia ha chiuso con sei ace e sei muri all’attivo, sotto i colpi del tridente offensivo formato dall’opposto Yuri Romanò (14 punti) e dagli schiacciatori Alessandro Michieletto (11 punti, 3 ace) e Daniele Lavia (14 punti, 2 ace). Regia di ordinaria amministrazione per Simone Giannelli (4 punti, 3 muri), che ha sfruttato anche i centrali Gianluca Galassi (6) e Roberto Russo (7), passeggiata per il libero Fabio Balaso. Tra le fila dell’Egitto il migliore è stato Reda Haikal (8) e Mohamed Issa (6).

LA CRONACA DELLA PARTITA

Primo set equilibrato sul 7-7, poi la sette di Russo, un fallo di posizione degli africani e un’invasione di Dola lanciano l’Italia (10-7). Pipe di Lavia, fraintendimento tra Gaber e Dola per il 12-7. Azzurri in controllo con Michieletto e Romanò (17-11), Galassi troneggia con un primo tempo di Giannelli mura Asran (19-12). Finale di controllo, chiude un errore al servizio di Asran.

L’Italia parte a razzo nella seconda frazione con un vincente di Romanò e un ace di Michieletto (2-0), Lavia si scatena da posto quattro e Giannelli stampa Azab, prima della fiondata di Michieletto dopo una grande difesa (8-3). Mani-out di Romanò e poi due punti consecutivi di Michieletto (12-5). L’Egitto inizia a sbagliare, Michieletto firma un micidiale uno-due (23-15) e Galassi chiude con un muro.

Romanò dalla seconda linea e Lavia in pipe firmano l’allungo nel terzo set (6-3), Michieletto e Lavia insistono (9-5). Lavia attacca e mura Haikal (12-7), l’ace di Romanò permette di conservare il vantaggio (14-9). Sul 20-15 (sette di Russo) gli azzurri commettono un paio di sbavature e l’Egitto si riporta sotto (22-20), ma i Campioni del Mondo non si distraggono e chiudono i conti con Romanò, Russo e Michieletto.