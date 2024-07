Volley, l’Italia firma il tris agli Europei Under 18: Spagna ko, Tosini top-scorer

L’Italia ha firmato la terza vittoria agli Europei Under 18 di volley femminile, sconfiggendo la Spagna per 3-0 (25-21; 29-27; 27-25). Le ragazze di coach Michele Fanni si sono imposte con il massimo scarto, pur dovendo ricorrere ai vantaggi nel secondo e nel terzo parziale sul campo di Blaj (Romania).

Dopo i successi ottenuti contro Croazia (3-2) e Olanda (3-1) negli ultimi giorni, le ragazze hanno saputo importsi contro le iberiche e hanno compiuto un passo importante verso la qualificazione alle semifinali, riservata alle prime due classificate dei due gironi (ciascuno composto da otto squadre).

A mettersi maggiormente in luce sono state Ludovica Tosini (top scorer con 16 punti all’attivo) e Veronica Quero (14 punti), in doppia cifra anche Caterina Peroni e Martina Susio (11 punti a testa) sotto la regia di Giovanna Fratangelo. La nostra Nazionale, che si conferma in testa al raggruppamento, godrà ora di un giorno di riposo e tornerà in campo venerdì 5 giugno (ore 13.30) per affrontare il Belgio.