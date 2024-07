Volley, l’Italia e gli ultimi tagli per le Olimpiadi: 15 azzurri a Cavalese, De Giorgi verso le convocazioni

Le Olimpiadi di Parigi 2024 si avvicinano a grandi passi, manca meno di un mese alla Cerimonia d’Apertura che andrà in scena venerdì 26 luglio lungo la Senna. L’Italia vuole essere grande protagonista nel torneo di volley maschile, dove inizialmente se la dovrà vedere contro Polonia, Brasile ed Egitto in un gruppo B abbastanza complicato. Gli azzurri hanno tutte le carte in regola per puntare a una medaglia pesante ai Giochi e il CT Fefé De Giorgi è ormai prossimo a diramare le convocazioni per la rassegna a cinque cerchi.

Il tecnico pugliese ha selezionato quindici giocatori, che si alleneranno a Cavalese (in provincia di Trento) dal 4 al 12 luglio in vista delle amichevoli contro l’Argentina previste il 16 e il 18 luglio tra Firenze e Bologna, in attesa di svelare le proprie scelte per i Giochi. Nei fatti De Giorgi dovrà lasciare a casa due giocatori da Parigi e definire quale sarà la riserva: la squadra olimpica sarà composta da dodici atleti, ma sarà possibile definire una riserva che subentrerà in caso di infortunio.

I due palleggiatori sono definiti: il titolare Simone Giannelli e la sua riserva Riccardo Sbertoli. Stabiliti anche i due opposti (sarebbe troppo rischioso portarne soltanto uno): Yuri Romanò e Alessandro Bovolenta. Due schiacciatori sono certi del posto, ovvero i titolari di riferimento Alessandro Michieletto e Daniele Lavia.

Da capire se vorranno portati tre o quattro martelli: sono in lizza Mattia Bottolo e Luca Porro. In rosa ci sono al momento ben cinque centrali, almeno uno verrà tagliato (probabilmente saranno due): Gianluca Galassi, Roberto Russo e Simone Anzani sono in pole, alle loro spalle Leandro Mosca e Giovanni Sanguinetti. Il libero di punta sarà Fabio Balaso, probabilmente rimarrà a casa Gabriele Laurenzano.

CONVOCATI ITALIA ALLENAMENTI PRE-OLIMPIADI

Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli

Opposti: Alessandro Bovolenta, Yuri Romanò

Schiacciatori: Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Luca Porro

Centrali: Simone Anzani, Gianluca Galassi, Leandro Mosca, Roberto Russo, Giovanni Sanguinetti

Liberi: Fabio Balaso, Gabriele Laurenzano