Volley, l’Italia batte l’Argentina in amichevole: tornano tutti i titolari, test prezioso verso le Olimpiadi

L’Italia ha sconfitto l’Argentina per 3-0 (25-22; 25-23; 25-18) nell’amichevole andata in scena al PalaWanny di Firenze, penultimo test di avvicinamento alle Olimpiadi di Parigi 2024 che inizieranno venerdì 26 luglio con la Cerimonia d’Apertura. La nostra Nazionale di volley maschile si è resta protagonista di una bella rimonta nel primo set, ha avuto la meglio nel serrato braccio di ferro nella seconda frazione e ha giganteggiato nel terzo parziale.

I Campioni del Mondo hanno fornito una bella risposta in vista della rassegna a cinque cerchi, dove sono stati inseriti nel girone con Polonia, Brasile ed Egitto: tra due giorni la replica contro l’Albiceleste al PalaDozza di Bologna, poi la partenza alla volta della capitale francese.

Il CT Fefé De Giorgi ha schierato tutti i titolari designati, che aveva risparmiato nella parte conclusiva della Nations League e che saranno in campo a Parigi: il palleggiatore Simone Giannelli, l’opposto Yuri Romanò, gli schiacciatori Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, i centrali Gianluca Galassi e Roberto Russo, il libero Fabio Balaso. Dall’altra parte della rete Mendez ha scelto De Cecco in palleggio, Lima opposto, Martinez e Vicentin schiacciatori, Loser e Zerba centrali, Danani libero.

Per tutti gli azzurri si trattava di una prova importante, visto che non giocavano un incontro dallo scorso 9 giugno e avevano bisogno di scrollarsi di dosso un po’ di ruggine in avvicinamento all’appuntamento più importante del triennio. Daniele Lavia ha messo a segno 14 punti, Russo ha chiuso con 10 marcature, 9 per Romanò, 8 per Michieletto, 6 per Galassi e 3 per Giannelli.

LA CRONACA DI ITALIA-ARGENTINA

L’Argentina parte a razzo e firma un parziale di 5-0 in avvio: pipe di Martinez, primo tempo di Zerba, vincente di Lima, stoccata di Vicentin e ace di Loser. Gli azzurri accorciano con pipe e diagonale di Lavia (6-9), un ace di Russo e un muro di Lavia tengono gli azzurri in scia (9-11). Lima sbaglia dalla seconda linea, Michieletto la piazza in palleggio e Lavia firma il pareggio a quota 13 con una bella pipe.

L’Albiceleste riallunga con un mani-out di Martinez e un muro di Loser (13-15). Muro di Michieletto, invenzione di Giannelli ed errore di Vicentin per il 20-20, un muro di Russo vale il sorpasso e il mani-out di Romanò sancisce l’allungo (23-21) prima della parallela di Michieletto e del muro di Russo che chiudono i conti.

Secondo set equilibrato fino al 9-9, poi i sudamericani trovano un break sfruttando il mani-out di Palacios e un errore di Romanò (9-11). Gli azzurri rientrano rapidamente con un errore in battuta degli avversari e un muro di Russo (12-12). La lotta si fa serratissima e si gioca sempre sul filo del servizio fino al 23-23, quando l’Argentina sbaglia in battuta e Romanò risponde con un secco ace che chiude i conti. Il terzo set è davvero a senso unico, l’Italia lo domina in lungo e in largo, vincendo con pieno merito la prima amichevole con il massimo scarto.

ITALIA-ARGENTINA 3-0 (25-22, 25-23, 25-18)

Italia: Romanò 9, Lavia 14, Galassi 6, Giannelli 3, Michieletto 8, Russo 10, Balaso (L). Sbertoli, N.e. Sanguinetti, Bottolo, Bovolenta, Laurenzano, Porro. All. De Giorgi.

Argentina: Martinez Franchi 8, Loser 8, Lima 9, Vicentin 2, Zerba 9, De Cecco. Danani (L). Sanchez, Conte, Koukartsev 5, Palacios 5 N.e. Gallego, Ramos, Palonsky. All. Menzez.

Durata Set: 29’, 29’, 27’

Arbitri: Cerra, Marotta

Italia: 5 a, 14 bs, 9 mv, 17 et.

Argentina: 1 a, 17 bs, 4 mv, 25 et.