Volley, la Slovenia strapazza la Serbia e concede il bis nel girone A

Seconda vittoria consecutiva per la Slovenia nel girone A. La squadra di Ghorghe Cretu strapazza la Serbia con un secco 3-0 e vola al comando del raggruppamento, assicurandosi la qualificazione alla fase successiva. In alcuni frangenti la Serbia ha tentato di mettere in difficoltà la formazione slovena ma nelle fasi decisive Cebulj e compagni hanno sempre avuto qualcosa in più.

Nel primo set, dopo una fase iniziale di grande equilibrio, la Slovenia piazza il primo strappo e si porta sul 14-11. La Serbia si riporta sotto sul 15-15 ma Stern e un paio errori della Serbia porta avanti gli sloveni sul 21-17. La Slovenia tiene il cambio palla fino al 25-21 che chiude il primo set con l’attacco di Urnaut.

La Serbia prova a riordinare le idee e inizialmente riesce a mettere in difficoltà gli sloveni. Una lunga azione chiusa da un errore di Stern lancia i serbi avanti 6-10. La Slovenia reagisce e si riporta sotto sul 10-11 ma i serbi ripartono forte e sono avanti 11-14. L’errore di Kujundzic permette agli sloveni di pareggiare a quota 15 e un break di 6-0 permette alla squadra di Cretu di prendere il largo (21-15) e apre la strada per il 25-19 conclusivo.

Grande equilibrio nella prima parte del terzo parziale. La Serbia resta in scia fino al 15 pari, poi il break della Slovenia che scatta avanti sul 18-15 e non si ferma più fino all’attacco di Cebulj che regala il 25-19 agli sloveni. Per la Slovenia 25 punti di un inarrestabile Stern, 12 i punti di Cebulj, per la Serbia un solo giocatore in doppia cifra, Ivovic con 10 punti, 6 i punti di Krsmanovic.