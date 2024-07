Volley, la Slovenia batte 3-1 il Canada all’esordio alle Olimpiadi

Vittoria di spessore per la Slovenia all’esordio nello Olimpiadi di Parigi 2024. Gli europei surclassano con il punteggio di 3-1 (25-21 25-20 20-25 25-21) il Canada, distraendosi nel quarto set ma poi riattaccando subito la spina e vincendo il parziale successivo evitando così di complicarsi inutilmente la vita. I ragazzi di Gheorghe Cretu si prendono così la vetta del Girone A, davanti alla Francia che ha piegato la Serbia solo al tie break.

Impatto della partita subito disarmante per la Slovenia, che mette le cose in chiaro vincendo i primi tre punti e volando sul 10-5. Un primo set comunque in cui i canadesi non demordono, pareggiano i conti e vanno anche avanti sul 20-19. Un parziale incredibile degli europei di sei punti consecutivi condanna però i nordamericani a dover rincorrere. Secondo set che rimane sul filo dell’equilibrio fino ben oltre la metà, quando gli sloveni prima allungano sul 16-13 e poi sul 23-19. Basta il primo set point per Stern e compagni, che volano sul due a zero.

La reazione del Canada però non si fa attendere, e in un batter d’occhio è sul più cinque (9-4) nel terzo set. Un parziale che vede gli europei mai in parità dopo l’1-1, e i nordamericani riaprono la partita. Sulle ali dell’entusiasmo i canadesi sembrano volare verso il quinto e decisivo set (14-10), ma è in quel momento che arriva la sveglia per la Slovenia che impatta sul 15-15. Scacciata la paura gli europei ritrovano la fluidità di gioco dei primi due parziali, chiudono i conti sul 25-21 e iniziano bene il loro percorso olimpico.

Slovenia che è una delle outsider più pericolose per il discorso podio, con una squadra compatta e che gioca insieme da tanti anni. Otto gli ace degli sloveni, che chiudono con 58/123 in attacco, un dato decisamente rivedibile. Il mattatore è Toncek Stern, miglior marcatore di serata con i suoi 24 punti (2 muri e 2 ace). In grande spolvero anche Klemen Cebulj (15), mentre chiudono in doppia cifra inoltre Tine Urnaut (13) e Alen Pajenk (10). Al Canada non bastano i 17 palloni messi a terra da Eric Loeppky, e i nordamericani si giocheranno già tantissimo contro la Francia nella prossima sfida.