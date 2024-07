Volley, la Polonia liquida l’Egitto e aggancia l’Italia in testa alle Olimpiadi. Leon top scorer

La Polonia ha liquidato l’Egitto con un secco 3-0 (25-21; 25-19; 25-13) e ha conquistato la prima vittoria nel torneo di volley maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024. I Campioni d’Europa hanno tenuto a bada la poco quotata compagine africana, che si è comunque dimostrata combattiva nonostante una caratura tecnicamente decisamente inferiore rispetto ai grandi favoriti della vigilia.

I biancorossi si sono così portati al comando della Pool B con un successo (tre punti), alla pari con l’Italia che nel primo pomeriggio aveva avuto la meglio sul Brasile per 3-1. Si ritornerà in campo tra tre e quattro giorni: martedì 30 luglio (ore 09.00) gli azzurri incroceranno i Faraoni, mercoledì 31 luglio (ore 09.00) la Polonia affronterà il Brasile. Ricordiamo che le prime due classificate dei tre gironi e le due migliori terze si qualificheranno ai quarti di finale.

Gli uomini di coach Nikola Grbic si sono distinti a muro (7 contro 5) e al servizio (8 ace contro 1). Prova di qualità da parte del fuoriclasse Wilfredo Leon (13 punti con 3 ace per lo schiacciatore), in doppia cifra anche il centrale Mateusz Bieniek (12 punti, 3 muri), 6 marcature per l’opposto Bartosz Kurek (3 muri) e 9 per l’altro martello Tomasz Fornal sotto la regia di Marcin Janusz. Tra le fila dell’Egitto il migliore è stato Mohamed Masoud (14 punti).