Volley, la Germania annulla un match-point al Giappone e vince alle Olimpiadi. Grozer straripante

La Germania ha sconfitto il Giappone per 3-2 (25-17; 23-25; 20-25; 30-28; 15-12) nella partita che ha aperto il torneo di volley maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024. La compagine tedesca ha sovvertito il pronostico della vigilia, che vedeva favoriti i nipponici in virtù della loro proverbiale difesa stoica e di un attacco decisamente solido. I teutonici sono stati magistrali nel momento più complicato dell’incontro, ovvero quando hanno annullato un match-point agli asiatici sul 27-28 nel quarto set.

Moritz Reichert ha gettato il cuore oltre l’ostacolo al cospetto di Taishi Onodera, poi Anton Brehme ha stampato Yuki Ishikawa e lo stesso martello asiatico ha poi sbagliato l’attacco successivo. Tie-break lottato fino al 10-11, poi Grozer ha messo il turbo con una fiondata delle sue (10-12) e la partita si è decisa su due errori: in attacco di Ishikawa, in palleggio di Sekita (11-14) prima dell’imperiale chiusura di Karlitzek che ha permesso ai ragazzi guidati al coach polacco Michal Winiarski di esultare.

La Germania si è così portata al comando della classifica del gruppo C (1 vittoria, 2 punti) davanti al Giappone (0 vittorie, 1 punto), in attesa dello scontro diretto di questa sera (ore 21.00) tra USA e Argentina. Ricordiamo che le prime due classificate dei tre gironi e le due migliori terze si qualificano ai quarti di finale, dove incomincerà la fase a eliminazione diretta. Prossimi impegni tra tre e quattro giorni: martedì 30 luglio Germania contro USA, mercoledì 31 luglio Giappone-Argentina.

L’opposto George Grozer ha messo a segno 24 punti con un 15 su 36 in fase offensiva, 5 muri e 4 ace. Il bomber è stato ben spalleggiato dal centrale Anton Brehme (15 punti, 3 muri) e dallo schiacciatore Moritz Karlitzek (11 punti), che ha sostituito Tobias Brand (6) a partire dal terzo set. Doppia cifra anche per l’altro martello Moritz Reichert (10), 9 punti per il centrale Tobias Krick sotto la regia di Lukas Kampa (quattro muri). Al Giappone non sono bastati i quotatissimi attaccanti Yuki Ishikawa (22 punti), Yuji Nishida (20) e Ran Takahashi (15).