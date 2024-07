Volley, la Francia strapazza il Canada e si giocherà il primo posto nel girone con la Slovenia

Missione compiuta per la Francia di Andrea Giani, che vince anche la seconda partita delle Olimpiadi 2024 di volley e si qualifica per i quarti di finale. Un successo netto quello dei transalpini, che hanno surclassato il Canada per 3-0 (25-20 25-21 25-17) in una South Paris Arena 1 estremamente rumorosa. Per i padroni di casa si spalancano le porte della fase successiva, per i nordamericani la permanenza nel torneo è appesa ad un filo.

Con questa vittoria la Francia si mantiene al secondo posto del Girone A della manifestazione a Cinque Cerchi, con un punto in meno della Slovenia. Ultima partita che vedrà contrapposti proprio i Galletti agli sloveni, e metterà in palio il primo posto nel girone. Quello di questa sera è stato un match a senso unico, con i transalpini mortiferi in attacco (40/79), e dominanti dai nove metri con ben 9 ace messi a terra. Ha funzionato benissimo anche la difesa, con i canadesi in costante difficoltà nel mettere i palloni a terra.

La nazionale di Andrea Giani è stata una cooperativa, con Antoine Brizard che ha suddiviso i palloni in maniera estremamente omogenea. Alla fine sono 13 i punti sia per Earvin Ngapeth sia per Jean Patry, con Nicolas Le Goff che si ferma sulla soglia della doppia cifra (9). Sette i punti del regista transalpino, letteralmente scatenato soprattutto al servizio, da dove ha portato a casa sei vincenti sui nove totali della squadra. Al Canada non bastano i 12 punti a testa della coppia di conoscenza italiana formata da Stephen Maar e Arthur Szwarc per evitare la sconfitta, e complicare così dannatamente il percorso olimpico.

Inizio equilibrato che si spezza con il break francese che porta i padroni di casa sul 14-10, con i canadesi capaci di recuperare fino al sedici pari. Cinque punti consecutivi per i Galletti però indirizzano il primo parziale, che si chiude da lì a poco. Secondo set che è tutto un monologo francese, con l’unico attimo di paura che arriva quando il Canada si riporta sul 22-21 dopo essere stato sotto di tre o quattro punti. Non tremano però i francesi, che chiudono 25-21 e iniziano di gran carriera il terzo set (10-5). Canada che è sotto ad un treno, non rientra più in partita e in un batter d’occhio può partire la festa per i ragazzi allenati da Andrea Giani.