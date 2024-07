Volley, Italia in testa alla classifica combinata alle Olimpiadi. Il possibile tabellone dai quarti alla finale

L’Italia ha vinto le prime due partite nel torneo di volley maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024: 3-1 contro il Brasile e 3-0 contro l’Egitto. I Campioni del Mondo svettano in testa al gruppo B con due successi (sei punti), davanti a Polonia (due affermazioni, cinque punti) e Brasile (zero vittorie, un puntio). Gli azzurri si sono garanti la qualificazione ai quarti di finale, ma l’ultima partita della fase a gironi sarà fondamentale: lo scontro diretto con la Polonia, in programma sabato 3 agosto (ore 17.00), risulterà decisivo per il primato nel raggruppamento e per il tabellone della fase a eliminazione diretta.

Alla fase a eliminazione diretta si qualificano le prime due classificate dei tre gironi e le due migliori terze. Per determinare il tabellone dai quarti alla finale si userà la classifica combinata. Le vincitrici dei tre gruppi occuperanno le prime tre posizioni, a definire il piazzamento preciso saranno nell’ordine: numero di vittorie, numero di punti, quoziente set, quoziente punti. Le posizioni tra la quarta e la sesta saranno riservate alle seconde classificate, ordinate sempre in base ai parametri precedenti. Settima e ottava piazza saranno per le due compagini terze classificate.

A questo punto gli incroci saranno i seguenti: prima contro ottava, seconda contro settima, terza contro sesta, quarta contro quinta. Potrebbe benissimo succedere che ai quarti di finale si disputino incontri già giocati nella fase a gironi, ad esempio una prima classificata potrebbe affrontare una terza o una seconda.

L’Italia occupa al momento il primo posto nella classifica combinata davanti alla Slovenia (due vittorie, 6 punti, ma peggior quoziente punti) e agli USA (due vittorie e cinque punti). La nostra Nazionale chiuderà il girone tra primo e secondo posto, dunque nella classifica combinata occuperà una piazza tra la prima e la sesta, ma sarebbe importante battere la Polonia per meritarsi un incrocio sulla carta più agevole. Al momento l’Italia affronterebbe nuovamente il Brasile, ma tutto può cambiare nell’ultima giornata. L’ultima giornata prevede Francia-Slovenia, Serbia-Canada, Italia-Polonia, Brasile-Egitto, USA-Giappone, Germania-Argentina.

CLASSIFICA COMBINATA VOLLEY OLIMPIADI (dopo la seconda giornata)

1. Italia (prima Pool B), 2 vittorie, 6 punti, 6.000 quoziente set, 1.172 quoziente punti

2. Slovenia (prima Pool A), 2 vittorie, 6 punti, 6.000 quoziente set, 1.164 quoziente punti

3. USA (prima Pool C), 2 vittorie, 5 punti, 3.000 quoziente set, 1.149 quoziente punti

4. Francia (seconda Pool A), 2 vittorie, 5 punti, 3.000 quoziente set, 1.243 quoziente punti

5. Polonia (seconda Pool B), 2 vittorie, 5 punti, 3.000 quoziente set, 1.152 quoziente punti

6. Giappone (seconda Pool C), 1 vittoria, 4 punti, 1.250 quoziente set, 1.005 quoziente punti

7. Germania (terza Pool C), 1 vittoria, 3 punti, 1.000 quoziente set, 1.014 quoziente punti

8. Brasile (terza Pool B), 0 vittorie, 1 punto, 0.500 quoziente set, 0.985 quoziente punti

9. Serbia (terza Pool A), 0 vittorie, 1 punto, 0.333 quoziente set, 0.809 quoziente punti

10. Canada (quarta Pool A), 0 vittorie, 0 punti, 0.166 quoziente set, 0.852 quoziente punti

11. Argentina (quarta Pool C), 0 vittorie, 0 punti, 0.166 quoziente set, 0.839 quoziente punti

12. Egitto (quarta Pool B), 0 vittorie, 0 puti, 0.000 quoziente set, 0.693 quoziente punti

POSSIBILE TABELLONE (dopo la seconda giornata)

Italia vs Brasile

Francia vs Polonia

Slovenia vs Germania

USA vs Giappone