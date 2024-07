Volley, Italia in semifinale agli Europei Under 18: gli azzurri del futuro sfidano la Polonia

L’Italia ha sconfitto la Repubblica Ceca per 3-0 (25-10; 25-21; 25-22) e ha chiuso da imbattuta la fase a gironi degli Europei Under 18 di volley maschile. La nostra Nazionale ha primeggiato nel gruppo II, infilando sette successi consecutive e concedendo complessivamente soltanto un paio di set alle avversarie. Gli azzurri si sono così meritati la qualificazione alla semifinale contro la Polonia, mentre dall’altra parte del tabellone si fronteggeranno la Francia e la Spagna (seconda alle spalle degli azzurri).

A Plovdiv (Bulgaria) i ragazzi di coach Monica Cresta sono stati impeccabili nel corso dell’intera settimana e ora potranno andare a caccia di una medaglia, la fase a eliminazione diretta si disputerà a Sòfia (sempre in Bulgaria). Durante la fase a gironi si sono messi in mostra soprattutto l’opposto Gianluca Cremoni, gli schiacciatori Manuel Zlatanov e Nicolò Garello, i centrali Alessandro Benacchio e Lorenzo Ciampi, il palleggiatore Bryan Argilagos e il libero Andrea Giani.

L’Italia ha vinto le ultime due edizioni della rassegna continentale di categoria: nel 2020 sconfisse la Repubblica Ceca nell’ultima sfida, mentre nel 2022 ebbe la meglio sulla Francia in finale. Si insegue il secondo sigillo europeo giovanile in questa intensa estate dopo quello ottenuto dalle donne under 22, sarebbe un bel viatico in vista delle imminenti Olimpiadi di Parigi 2024.