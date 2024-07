Volley, il calendario delle amichevoli dell’Italia prima delle Olimpiadi: date, orari, avversarie

L’Italia si sta preparando per le Olimpiadi di Parigi 2024, dove si presenterà tra le grandi favorite per la conquista delle medaglie. La nostra Nazionale di volley maschile si è laureata Campione del Mondo due anni fa e ha conquistato la medaglia d’argento agli ultimi Europei, ci sono tutte le carte in regola per sperare in un colpaccio da parte degli azzurri.

I ragazzi del CT Fefé De Giorgi si candidano a un ruolo importante ai Giochi, che incominceranno venerdì 26 luglio con la Cerimonia d’Apertura lungo la Senna. Gli azzurri saranno impegnati in un girone di ferro con Polonia, Brasile ed Egitto: due impegni decisamente ostici contro altre pretendenti al titolo e una partita sulla carta più agevole per gli azzurri, che hanno tutti i mezzi per qualificarsi ai quarti di finale (passano le prime due classificate dei tre raggruppamenti e le due migliori terze) e per cercare il colpaccio nella fase a eliminazione diretta.

Sotto i riflettori ci saranno soprattutto il palleggiatore Simone Giannelli, gli schiacciatori Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, l’opposto Yuri Romanò, i centrali Gianluca Galassi, Roberto Russo e Simone Anzani, il libero Fabio Balaso, senza dimenticarsi di altre alternative come il bomber Alessandro Bovolenta.

Prima della rassegna a cinque cerchi, però, l’Italia giocherà due amichevoli di avvicinamento all’evento più importante della stagione. La nostra Nazionale affronterà la Argentina in due occasioni: martedì 16 luglio (ore 21.00) al PalaWanny di Firenze e giovedì 18 luglio (ore 21.00) al PalaDozza di Bologna. Le partite saranno trasmesse in diretta tv su RaiSportHD, in diretta streaming su Rai Play, in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO AMICHEVOLI ITALIA VOLLEY PRIMA DELLE OLIMPIADI

Martedì 16 luglio

Ore 21.00 Italia vs Argentina – Diretta tv su RaiSportHD

Giovedì 18 luglio

Ore 21.00 Italia vs Argentina – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA AMICHEVOLI VOLLEY FEMMINILE: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.