Volley femminile, Velasco allontana la pressione dall’Italia: “Come può essere la favorita?”

L’Italia affronterà la Repubblica Dominicana nella partita d’esordio del torneo di volley femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’appuntamento è per domenica 28 luglio (ore 09.00), quando la nostra Nazionale se la dovrà vedere contro un’avversaria particolarmente insidiosa e rognosa. Le azzurre vogliono iniziare il cammino a cinque cerchi nel miglior modo possibile e compiere un primo passo verso la qualificazione ai quarti di finale, riservata alle prime due classificate dei tre gironi e alle due migliori terze.

L’Italia si è presentata nella capitale francese con grandi ambizioni, a maggiore ragione dopo aver vinto la Nations League nella prima parte della stagione. Anna Danesi e compagne sono tra le favorite della vigilia per la conquista delle medaglie insieme alla Serbia (Campionesse del Mondo, trascinate da Tijana Boskovic), alla Turchia (Campionesse d’Europa, guidate da Melissa Vargas), agli USA (Campionesse Olimpiche a Tokyo 2020), al sempre quotato Brasile, alla compatta Cina e al solido Giappone.

Julio Velasco, che da questa stagione siede sulla panchina tricolore, ha offerto uno spunto molto interessante nelle dichiarazioni della vigilia, riportate da Ansa: “Motivare la squadra ora non serve. La priorità è quella di combattere l’ansia e i dubbi, se ci riusciamo faremo bene. Io non ricordo nemmeno quello che faccio di notte e ad occhi aperti non sogno perché significherebbe proiettarsi in avanti. Cerco di combattere la mia stessa mente”.

Il Guru della pallavolo internazionale ha voluto allontare la pressione dall’Italia: “Mi dà fastidio. Ho già vissuto tutto questo e dico che conviene perdere prima delle Olimpiadi. Invece siccome abbiamo vinto la Nations League allora adesso dobbiamo vincere l’oro. Ma non è così. Mancini dopo l’Europeo di calcio vinto doveva vincere il Mondiale e non siamo nemmeno andati. Djokovic a Tokyo doveva vincere l’oro nel tempo libero e non ha preso nemmeno il bronzo… Quanti altri ne volete di esempi?“.