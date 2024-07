Volley femminile, ultimi test in vista di Parigi per le azzurre di Velasco contro la Serbia campione del mondo

L’Italia ha scelto la Serbia campione del mondo come avversaria per le due amichevoli che anticiperanno la trasferta olimpica delle azzurre di Velasco. Due test probanti contro la formazione di Giovanni Guidetti, vice-campione d’Europa (sconfitta 2-3 contro la Turchia lo scorso anno in finale) e campione del mondo in carica. Di fronte, dunque, si troveranno la prima e la terza squadra classificate dell’ultimo Mondiale per due test importanti in casa Italia soprattutto per non perdere il ritmo partita dopo il tour de force della VNL che ha visto le azzurre conquistare il successo in finale contro il Giappone.

Velasco comunicherà oggi in giornata le scelte in vista del torneo olimpico. In ballo ci potrebbero essere Sara Bonifacio e Ilaria Spirito che si giocheranno il posto di riserva (da quest’ano si può inserire una tredicesima giocatrice che può subentrare in caso di infortunio di una delle 12). Per il resto l’impressione è che il tecnico argentino porterà con sé in Francia Orro e Cambi come alzatrici, Sylla, Bosetti, Degradi e Giovannini come martelli ricevitori, Egonu e Antropova opposte, Fahr, Lubian e Danesi al centro e De Gennaro libero.

La Serbia ha scelto un percorso diverso da quello delle azzurre, anche perché aveva già la qualificazione olimpica in tasca e dunque Guidetti ha scelto di non utilizzare le titolari per la VNL, dove la squadra campione del mondo non è riuscita ad entrare nella final eight. Da inizio giugno le titolari si allenano agli ordini del tecnico italiano e la preparazione sta proseguendo in questi giorni, prima del trasferimento in Italia, a Firenze, dove si disputeranno le due amichevoli con la squadra azzurra.

Quelli con l’Italia non saranno gli ultimi test della formazione serba che parteciperà al Memorial “Agata Mruz Olševska”, organizzato in onore della defunta giocatrice della nazionale polacca, in programma al Palasport “Mosir” a Mijelac dal 16 al 19 luglio, al quale parteciperanno altre tre squadre qualificate per i Giochi, Polonia, Repubblica Dominicana e Francia.

Guidetti non ha ancora diramato l’elenco delle convocate per i Giochi di Parigi ma con ogni probabilità, il gruppo non si discosterà da quello che ha disputato lo scorso anno gli Europei conclusi in Italia che fu il seguente. Palleggiatrici: Maja Ognjenovic, Bojana Drca. Opposti: Tijana Boskovic, Ana Bjelica. Schiacciatrici: Bjanka Busa, Sara Lozo, Katarina Lazovic, Aleksandra Uzelac. Centrali: Jovana Stevanovic, Mina Popovic, Maja Aleksic, Hena Kurtagic. Liberi: Teodora Pusic, Aleksandra Jegdic. Ovviamente andranno fatte scelte per scremare la rosa e arrivare alle 12 convocate.