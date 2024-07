Volley femminile, Turchia clamorosa alle Olimpiadi: rimonta folle contro l’Olanda, Vargas show. Italia in testa

La Turchia ha sconfitto l’Olanda per 3-2 (19-25; 19-25; 25-22; 25-22; 15-13) al termine di una partita pazza che ha animato la seconda giornata del torneo di volley femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Le Campionesse d’Europa si sono rese protagoniste di una clamorosa rimonta: sotto per 0-2 e 12-15 sono riuscite a salvarsi, poi nel quarto set hanno recuperato da addirittura 11-16 e 17-20, nel tie-break hanno addirittura ribaltato un 2-6.

Le ragazze di coach Daniele Santarelli, tra le grandi favorite per la conquista della medaglia d’oro, hanno dovuto faticare ben più del previsto per avere la meglio contro le arrembanti tulipane. L’Italia si trova così in solitaria al comando del gruppo C con un successo e tre punti, seguita da Turchia (una vittoria, due punti) e Olanda (zero affermazioni, un punto), le azzurre affronteranno l’Olanda il 1° agosto e le anatoliche il 4 agosto: le prime due classificate di ogni gruppo e le due migliori terze si qualificheranno ai quarti di finale.

L’opposto Melissa Vargas si è caricata la squadra sulle spalle quando la situazione si era fatta critica, mettendo a segno 30 punti. In doppia cifra anche le schiacciatrici Hande Baladin (12) ed Ebrar Karakurt (10), al centro Eda Erdem (12) e Asli Kalac (7). All’Olanda non sono bastate Nika Daalderop (15), Jolien Knollema (15) e Juliet Lohuis (13).