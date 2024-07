Volley femminile, l’Italia infila la seconda vittoria agli Europei Under 18

L’Italia ha sconfitto l’Olanda per 3-1 (25-21; 25-14; 19-25; 25-22), infilando così la seconda vittoria consecutiva agli Europei Under 18 di volley femminile. Dopo aver avuto la meglio sulla Croazia al tie-break nella giornata di ieri, le azzurre si sono replicate a Blaj (Romania) contro una rivale decisamente ostica che ieri aveva regolato la Serbia per 3-1.

Le ragazze di coach Michele Fanni si confermano in testa alla Pool I insieme al Belgio (due successi, cinque punti) e torneranno in campo domani (ore 11.00) per incrociare la Spagna: le prime due classificate dei due gironi si qualificheranno alle semifinali incrociate. A mettersi maggiormente in luce sono state Veronica Quero (16 punti), Caterina Peroni (15) e Ludovica Tosini (13).

ITALIA-OLANDA 3-1 (25-21, 25-14, 19-25, 25-22)

ITALIA: Tosini 13, Sari 8, Peroni 15, Caruso, Quero 16, Fratangelo 3, Bonafede (L). Spaziano, Susio 10, Moroni. N.e. Aimaretti, Cornelli, Zanella, Stagnaro. All. Fanni.

OLANDA: Meijer 9, Evers 9, Van Dijk 2, Van Lier 12, Wiegerinck 1, Geerdes 12, De Maar (L). Raatjies, Radstake 1, Dambrink 3, Van Der Sluis 3, Zijlstra. N.e. Grooters, Schimmel. All. Munter.

Durata set: 30’, 23’ 26’, 30’.

Arbitri: Mitrovic (MNE), Batkai-Kotona (HUN)

Italia: 8 a, 9 bs, 6 mv, 30 et.

Olanda: 4 a, 7 bs, 9 mv, 28 et.