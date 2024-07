Volley femminile, l’Italia debutta con una vittoria agli Europei Under 18: Croazia battuta in rimonta

L’Italia ha sconfitto la Croazia per 3-2 (25-22; 23-25; 26-28; 25-20; 15-10) nell’incontro d’esordio agli Europei Under 18 di volley femminile. Le azzurre si sono imposte in rimonta a Blaj (Romania), riuscendo a risalire la china da 1-2 e a fare festa al tie-break sotto i colpi di Ludovica Tosini (22 punti), Stella Caruso (15), Caterina Peroni (12) e Veronica Quero (12) sotto la regia di Giovanna Fratangelo (5).

Le ragazze di Michele Fanni hanno subito un pesante recupero da 16-9 nella terza frazione, ma hanno poi saputo rimboccarsi le maniche dominando il quarto parziale e poi avendo la meglio in un equilibratissimo tie-break. Tra le fila della Croazia le migliori sono state Francetic (12 punti), Mlinar (10) e Golemac (10).

L’Italia tornerà in campo domani (martedì 2 luglio, ore 13.30) per fronteggiare l’Olanda nel secondo impegno della fase a gironi, che prevede successivamente le sfide con Spagna, Belgio, Serbia, Slovenia e Romania. Da quest’anno sono infatti previsti due raggruppamenti da otto squadre, le prime due classificate di ogni gruppo si qualificano alle semifinali incrociate.