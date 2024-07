Volley femminile, la Cina vince al debutto al tie break la battaglia con gli USA

La Cina vede i Cinque Cerchi e torna ai fasti del passato dopo anni difficili, battendo 3-2 nel primo incontro del girone preliminare, gli USA che giocano a corrente alternata e vengono puniti al tie break. Avvio problematico per le campionesse olimpiche di Tokyo che faticano tantissimo nei primi due set. La squadra di Kiraly torna a galla nei due set successivi ma nel tie break è la cinese Li YingYing a fare la differenza e a regalare un successo preziosissimo alla squadra asiatica.

Primo set ad elastico con le cinesi che provano a più riprese di prendere il largo, riescono a raggiungere in più di un’occasione 3 punti di vantaggio ma vengono riprese sul 18-17. Nel finale, però, gli errori delle attaccanti statunitensi e un paio di attacchi di Li permettono alle cinesi di prendere definitivamente il largo e di vincere 25-20.

Nel secondo parziale dopo una prima fase equilibrata, due muri di Yuan lanciano la Cina che dilaga nella parte centrale e, con un break micidiale di 7-1, si porta sul 17-11, chiudendo di fatto il discorso. Le cinesi mantengono il cambio palla e si impongono con il punteggio di 25-19 grazie all’attacco vincente del neo-acquisto di Conegliano Zhu Ting.

Nel terzo set cambia il vento. La squadra statunitense alza il livello in tutti i fondamentali ma soprattutto al servizio e la Cina si spegne progressivamente andando sotto da subito 10-6 e per gli USA non ci sono problemi ad imporsi con un netto 25-17. In casa cinese sale in cattedra Li YingYing e trascina la squadra asiatica al vantaggio (10-13) ma gli Usa non mollano la presa e ribaltano la situazione nella seconda parte del set. Plummer, Drews e Washington portano avanti la squadra statunitense che si porta sul 17-14. Nel finale del set la situazione non cambia e la squadra statunitense vince 25-20.

Nel tie break c’è una, sola, incontrastata protagonista, la cinese Li YingYing che tiene a galla le cinesi quando la situazione sembra sfuggire di mano alla squadra asiatica che va sotto 3-5 e poi da sola, con una serie di attacchi micidiali, ribalta la situazione e regala tre match point alla Cina sul punteggio di 14-11. Gli USA ne annullano due e, al terzo , piazzano l’attacco vincente, tanto per cambiare con Li YingYing per il 15-13 conclusivo.

In casa cinese Li YingYing top scorer con ben 26 punti messi a segno, 17 i punti di Zhu Ting, 13 per Gong e 12 per Yuan. Per gli USA la top scorer è Drews che ha messo a terra 29 palloni, 17 punti per Skinner, 13 per Ogbogu, 11 Washington, 10 Plummer.