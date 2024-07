Volley femminile, Italia in testa al girone alle Olimpiadi! Turchia insegue, come funziona la classifica combinata

L’Italia ha esordito con una vittoria alle Olimpiadi di Parigi 2024, sconfiggendo la Repubblica Dominicana per 3-1. La nostra Nazionale di volley femminile si è imposta contro le sempre rognose caraibiche, riuscendo a riordinare le idee dopo aver perso in maniera rocambolesca il secondo set. Le vincitrici dell’ultima Nations League si trovano così al comando della Pool C, dopo che la Turchia ha battuto l’Olanda soltanto al tie-break rimontando da 0-2 e 12-15.

Le azzurre sono infatti a quota un successo (tre punti) davanti alle Campionesse d’Europa (una vittoria, due punti) e alle oranje (zero affermazioni, un punto). I prossimi incroci saranno Italia-Olanda e Turchia-Repubblica Dominicana. sono infatti dietro alla Polonia a causa del quoziente set. Ricordiamo che le prime due classificate di ogni girone e le migliori due terze si qualificheranno ai quarti di finale, nei fatti l’Italia ha compiuto un passo importante verso la qualificazione alla fase a eliminazione diretta.

Per determinare il tabellone si utilizzerà la classifica combinata, ma di cosa si tratta? Le vincitrici dei tre gruppi occuperanno le prime tre posizioni, a definire il piazzamento preciso saranno nell’ordine: numero di vittorie, numero di punti, quoziente set, quoziente punti. Le posizioni tra la terza e la sesta saranno riservate alle seconde classificate, ordinate sempre in base ai parametri precedenti. Settima e ottava piazza saranno per le due compagini terze classificate.

A questo punto gli incroci saranno i seguenti: prima contro ottava, seconda contro settima, terza contro sesta, quarta contro quinta. L’Italia dovà battere l’Olanda il 1° agosto e poi si giocherà tantissimo nel testa a testa contro la Turchia in programma il 4 agosto per cercare di avere un cammino sulla carta più agevole.

CLASSIFICA POOL C VOLLEY FEMMINILE OLIMPIADI PARIGI 2024

1. Italia 1 vittoria, 3 punti, 3.000 quoziente set, 1.178 quoziente punti

2. Turchia 1 vittoria, 2 punti, 1.500 quoziente set, 0.962 quoziente punti

3. Olanda 0 vittorie, 1 punti, 0.666 quoziente set, 1.038 quoziente punti

4. Repubblica Dominicana 0 vittorie, 0 punti, 0.333 quoziente set, 0.848 quoziente punti