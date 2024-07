Volley femminile, infortunio ad Alice Degradi: Stella Nervini e Loveth Omoruyi nel gruppo azzurro prima delle Olimpiadi

Due giorni fa il CT della Nazionale italiana di volley femminile, Julio Velasco, ha diramato l’elenco delle convocate per le Olimpiadi di Parigi 2024. Ci sono ambizioni per la squadra tricolore, dopo aver conquistato la Nations League poche settimane fa. L’obiettivo è chiaro: vincere una medaglia, sfatando il tabù dei quarti di finale che ha sempre accompagnato la selezione del Bel Paese in “rosa“.

Italia inserita nello stesso girone con la Turchia (Campionessa d’Europa), l’insidiosa Olanda e la potente Repubblica Dominicana, la Nazionale di Velasco vorrà recitare il ruolo della primattrice. Ci si preparerà dunque a una sfida molto interessante con le turche, prima di pensare a Serbia e Brasile, mentre Cina e Giappone si presentano in “seconda fila”.

Fari puntati sull’opposto Paola Egonu e la sua alternativa Ekaterina Antropova, senza dimenticare Anna Danesi (capitana) nel roster delle centrali e le altre opzioni nel reparto come Marina Lubian e Sarah Fahr. A proposito di alternative di gioco c’è da segnalare nelle ultime ore una defezione. Il riferimento è ad Alice Degradi, facente parte del quartetto delle schiacciatrici insieme a Caterina Bosetti, Myriam Sylla e a Gaia Giovannini.

Ebbene, come riporta il sito della Federvolley: “Velasco ha convocato le schiacciatrici Stella Nervini e Loveth Omoruyi, a causa di un infortunio occorso oggi in allenamento ad Alice Degradi. Nervini e Omoruyi raggiungeranno il gruppo azzurro a Firenze nella giornata di domani“.