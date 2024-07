Volley femminile, chi sono le giocatrici della Repubblica Dominicana che affronteranno l’Italia

L’Italia affronterà la Repubblica Dominicana nella partita d’esordio del torneo di volley femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’appuntamento è per domenica 28 luglio (ore 09.00), quando la nostra Nazionale se la dovrà vedere contro un’avversaria particolarmente insidiosa e rognosa. La compagine caraibica dovrà fare a meno della centrale Lisvel Eve, che è risultata positiva a un controllo antidoping: è stato riscontrato l’uso di Furosemide, un diuretico che la stessa giocatrice ha ammesso di avere utilizzato per curare un fastidio a un ginocchio.

A prendere il suo posto sarà Geraldine Gonzalez, che è in arrivo direttamente dall’Isola è che affiancherà in reparto Candida Arias e Jineiry Martinez. Le ribattezzate Reinas del Caribe si distinguono per un gioco molto offensivo, anche se spesso sono molto discontinue e sono reduci da una poco brillante Nations League, dopo l’eccellente torneo preolimpico disputato lo scorso anno e valso la qualificazione diretta ai Giochi. Le giocatrici di riferimento sono sostanzialmente tre e andranno marcate con grande attenzione.

Spiccano due schiacciatrici di enorme esperienza come Brayelin Martinez e Bethania De La Cruz: la prima ha militato tra Busto Arsizio e Casalmaggiore nel 2016-2018, ora gioca in russia con i colori della Dinamo-Ak Bars; la seconda è una veterana di 37 anni, passata da Scandicci nel 2017-2018 e ora prossima a un’avventura negli USA con le Omaha Supernovas. Forse non saranno nella forma fisica dei giorni migliori, ma sono dotate di colpi violenti che fanno paura.

La terza stella è il fortissimo libero Brenda Castillo, che ha giocato l’ultima stagione a Milano e che è pronta per tornare a Scandicci dove ha militato tra il 2021 e il 2023: rapidissima, eccellente in difesa, vola ovunque e tiene spesso a galla la squadra. Fanno meno paura gli opposti a disposizione di coach Milgros Cabral, ovvero Alondra Tapia e Gaila Gonzalez. Gli altri due martelli in rosa sono Madeline Guillen e Yonkaira Pena.