Volley, De Giorgi dopo Italia-Egitto: “Bisognava adattarsi all’orario, aspetti tecnici da migliorare”

L’Italia ha sconfitto l’Egitto con un secco 3-0 e ha conquistato la seconda vittoria nel torneo di volley maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Dopo il successo ottenuto sabato contro il Brasile, la nostra Nazionale si è replicata contro la poco quotata compagine africana e si è matematicamente qualificata ai quarti di finale della rassegna a cinque cerchi. I Campioni del Mondo torneranno in campo sabato 3 agosto per contendere alla Polonia il primo posto nel girone.

Il CT Fefé De Giorgi ha analizzato la partita attraverso i canali federali: “Le difficoltà maggiori erano dovute all’adattamento dovuta all’orario, ma i ragazzi sono stati bravi a mantenere alto il livello di concentrazione, costante. Noi comunque ora continueremo a lavorare su alcuni aspetti tecnici che vanno migliorati. Ora ci aspetta l’ultimo incontro con la Polonia che è davvero un’ottima squadra che di certo non scopro io”.

Il capitano Simone Giannelli ha aggiunto: “Rispetto a Brasile e Polonia l’Egitto ha qualcosa in meno ma quando entri in campo con la mentalità sbagliata certe partite possono rovinare tutto. Noi invece abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, senza cali di concentrazione e non sottovalutando il nostro avversario. Ora siamo sicuramente in una posizione di classifica buona, ma nulla è stato fatto. Il nostro pensiero deve andare immediatamente all’ultimo incontro con i polacchi; una partita che potrà fornirci delle buone indicazioni sul nostro livello”.